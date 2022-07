Par izvairīšanos no nodokļiem diviem uzņēmējiem piespriež cietumsodu

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, Kurzemes rajona tiesa sodījusi divus kāda uzņēmuma pārstāvjus, piemērojot tiem reālu brīvības atņemšanu un teju 90 000 eiro piedziņu par labu valstij no katra, portāls "Delfi" noskaidroja prokuratūrā.

Šī gada 10. jūnijā Kurzemes rajona tiesa pasludināja saīsināto spriedumu kādai apsūdzētajai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus – 86 816 eiro.

Uzņēmēja tika sodīta ar brīvības atņemšanu uz pieciem mēnešiem. Tāpat tiesa lēma par labu valstij piedzīt no apsūdzētās 86 744 eiro.

Prokurors nodeva krimināllietu tiesai jau 2019. gada izskaņā, taču pandēmijas radīto ierobežojumu un citu apstākļu dēļ tā izskatīta, un tiesas spriedums pasludināts vien šajā gadā, norāda prokuratūra pārstāve Ieva Šomina.

Saskaņā ar apsūdzību persona laika periodā no 2010. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 20. maijam, būdama kāda uzņēmuma vienīgā īpašniece un minētajā laika periodā arī valdes priekšsēdētāja ar paraksta tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, apzināti izvairījās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā rezultātā nodarīja valstij zaudējumus 86 816,03 eiro apmērā.

Apsūdzētā liecības sniegt nevēlējās un savu vainu celtajā apsūdzībā neatzina.

Tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīja ar reālu brīvības atņemšanu uz pieciem mēnešiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz diviem gadiem.

Ar šādu soda veidu apsūdzēto lūdza sodīt arī prokurors. Tāpat tiesa lēma par labu valstij piedzīt no apsūdzētās 86 744 eiro.

Pilns tiesas spriedums pieejams no 2022. gada 22. jūlija, to iespējams pārsūdzēt apelācijas kārtībā.

No šī kriminālprocesa pirmstiesas procesa laikā atsevišķā lietvedībā tika izdalīts jauns kriminālprocess, kurā par tādu pašu noziedzīgu nodarījumu – izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā, – apsūdzēta tā paša uzņēmuma cita amatpersona, kura laika periodā no 2013. gada 21. maija līdz 2015. gada 9. decembrim bija šī uzņēmuma vienīgais īpašnieks un arī valdes priekšsēdētājs ar paraksta tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi.

Apzināti izvairoties no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, apsūdzētais nodarīja valstij zaudējumus 89 492,66 eiro apmērā.

Arī šis apsūdzētais savu vainu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzina.

Prokurors šo krimināllietu Kurzemes rajona tiesai nodeva 2019. gada 30. decembrī. Ar pirmās instances tiesas 2022. gada 18. februāra spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 218. panta otrās daļas un sodīts ar reālu brīvības atņemšanu uz astoņiem mēnešiem, atņemot tiesības uz visa veida komercdarbību uz diviem gadiem.

Ar šādu soda veidu apsūdzēto lūdza sodīt arī prokurors.

Tāpat tiesa nosprieda piedzīt no apsūdzētā par labu valstij 89 444 eiro.

Apsūdzētā aizstāvis par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot viņa aizstāvamo attaisnot. Krimināllieta rakstveida procesā apelācijas instances tiesā – Kurzemes apgabaltiesā – tiks izskatīta 2022. gada 29. jūlijā.