Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas piespriež piecu mēnešu cietumsodu

Divām apsūdzētajām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un šī nodarījuma atbalstīšanu piemērota reāla brīvības atņemšana uz pieciem mēnešiem, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem, portālu "Delfi" informēja prokuratūras pārstāve Una Rēķe.

2019. gada decembrī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija, izskatot Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras virsprokurores iesniegto apelācijas protestu par pirmās instances tiesas notiesājošu spriedumu daļā par apsūdzētajām personām piemēroto sodu, apmierināja šo protestu, norādīja Rēķe.

Krimināllietā viena persona, uzņēmuma valdes locekle, atzīta par vainīgu Krimināllikuma 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, savukārt, otra persona – uzņēmuma darbinieks, atzīts par vainīgu Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 218. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā par to, ka atbalstījusi izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Abu apsūdzēto personu darbību rezultātā uzņēmuma grāmatvedības atskaitēs laika periodā no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada decembrim tika iekļauti faktiski nenotikuši darījumi par dažādu preču un pakalpojumu saņemšanu, kā darījumus apliecinošus dokumentus izmantojot citu uzņēmumu vārdā noformētus viltotus elektronisko kases aparātu čekus, ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļu summu, informēja Rēķe.

Kopumā valstij netika samaksāti nodokļi 104 458 eiro apmērā, pievienotās vērtības nodoklis 76 459 eiro apmērā un uzņēmumu ienākuma nodoklis 19 678 eiro apmērā.