Par kukuļņemšanu un nelikumīgu alkohola glabāšanu tiesās policistu

Šā gada martā prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā par kukuļošanu apsūdzēta viena Valsts policijas (VP) amatpersona un četras fiziskas personas, portālu "Delfi" informēja prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka.

Izmeklēšanu šajā kriminālprocesā veica un pēc tās pabeigšanas krimināllietas materiālus kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nodeva Iekšējās drošības birojs (IDB) 2021. gada decembra beigās.

No apsūdzības izriet, ka policists saņēma kukuļus no privātpersonām, kuras pretlikumīgi tirgoja akcīzes preces. Kukuļi tika saņemti arī no tādām privātpersonām, kuru pārstāvētie uzņēmumi nodarbojās ar telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecību un gaļas produkcijas uzglabāšanu un piegādi, lai tie netiktu pakļauti policijas pārbaudēm.

Valsts amatpersonai apsūdzība celta par kukuļa pieņemšanu, kā arī par nelikumīgu alkoholisko dzērienu glabāšanu lielā apmērā.

Četrām fiziskajām personām apsūdzība celta par kukuļdošanu, no tām divām personām – arī par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju nelielā apmērā.

Vienlaikus vienai fiziskajai personai apsūdzība celta par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu, pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu, par šaujamieroča un munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas un par kukuļņemšanas atbalstīšanu.

Prokuratūra akcentē, ka, pateicoties veiksmīgai un ciešai savstarpējai sadarbībai ar IDB, kriminālprocess par Valsts policijas amatpersonas un četru fizisko personu iespējami izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem bez vilcināšanās un saprātīgā termiņā rezultējies ar minēto personu saukšanu pie kriminālatbildības, pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu un krimināllietas nodošanu tiesai.

Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.