Par kultūras centra durvju aizdedzināšanu policija aiztur divus vīriešus

Valsts policija (VP) šī gada janvārī pabeidza izmeklēšanu lietā par kāda kultūras un atpūtas centra ārdurvju aizdedzināšanu Rīgā, Pārdaugavā. Nozieguma izdarīšanas brīdī tajā atradās vairāki cilvēki, tostarp mazi bērni, kuri notikumā necieta, portālu "Delfi" informēja policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par smaga nozieguma izdarīšanu likumsargi aizturēja divus vīriešus, no kuriem viens jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā.

Pērnā gada 24. martā VP saņēma izsaukumu uz kādu kultūras un atpūtas centru Rīgā, Pārdaugavā, kur dega ārdurvis un aiz tām esošās divas mazas telpas. Par notikušo policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu.

Todien divi vīrieši piegāja pie kultūras un atpūtas centra aizmugurējām durvīm, aplēja tās ar benzīnu, aizdedzināja un aizskrēja prom no notikuma vietas. Tobrīd ēkā atradās vairāki cilvēki – gan personāls, gan mazi bērni, kuri pēc trauksmes signalizācijas sistēmas aktivizēšanās veiksmīgi evakuējās no centra. Par laimi, neviens no ļaundaru noziedzīgā nodarījuma necieta.

Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu identitāti un izsludināja viņus meklēšanā. Drīz vien viens no viņiem tika aizturēts un neilgi pēc tam arī otrs.

Abi aizturētie vīrieši ir dzimuši 1986. gadā. Viens no viņiem jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par dažāda rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.

Par izdarīto noziegumu vīrieši var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu šī gada 27. janvārī tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret diviem cilvēkiem.