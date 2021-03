Par laupīšanu Preiļu novadā aizturēti divi vīrieši

Otrdien, 23. martā, Valsts policija (VP) par laupīšanu no privātmājas aizturēja divus vīriešus, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Lāsma Kursīte.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Otrdienas vakarā pulksten 20.30 likumsargi saņēma informāciju par divām aizdomīgām automašīnām, kuras bija novietotas netālu no kāda lauku īpašuma Preiļu novadā. Abiem transportlīdzekļiem bija daļēji aizlīmētas valsts reģistrācijas numurzīmes. Preiļu iecirkņa likumsargi ieradās minētajā lauku īpašumā, no kura izskrēja mājas saimnieks, kurš paziņoja, ka tikko viņa mājās, caur izsistu logu bija ielauzušies trīs vīrieši sejas maskās, un piedraudot ar nazi un fizisku izrēķināšanos, nolaupīja 310 eiro skaidras naudas, viedtālruņus, kā arī atslēgas no automašīnas un mājas. Cietusī persona norādīja, ka brīdī, kad laupītāji izdzirdēja tuvojošos automašīnu, personas aizbēga meža masīva virzienā.

Par faktu nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta 2. daļas par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, ar ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Nekavējoties uz notikuma vietu tika nosūtīti policijas iecirkņa papildspēki, lai uzsāktu aizbēgušo noziedznieku meklēšanu. Meklēšanas pasākumos tika iesaistīts arī VP kinologs ar dienesta suni.

Operatīvo pasākumu rezultātā, ap pulksten 22.30, aptuveni divu kilometru attālumā no notikuma vietas, lauku apvidū, par minētās laupīšanas izdarīšanu tika aizturēti divi vīrieši .

Viena no aizturētajām personām ir 1989. gadā dzimis vīrietis, agrāk deviņas reizes krimināli sodīts, Daugavpils iedzīvotājs. Persona iepriekš saukta pie kriminālatbildības par nelegālu narkotisko vielu apriti, par noziedzīgiem nodarījumiem vērstiem pret satiksmes drošību, kā arī par kontrabandu.

Otrs aizturētais vīrietis ir 1999. gadā dzimis, agrāk trīs reizes krimināli sodīts Rēzeknes novada iedzīvotājs. Arī šī persona iepriekš saukta pie kriminālatbildības par nelegālu narkotisko vielu apriti, kā arī par zādzībām un tīšu mantas bojāšanu.

25. martā Daugavpils tiesa abām personām piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Šobrīd policija turpina izmeklēšanu.