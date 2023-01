Par maka zādzību un kredītkartes izmantošanu policija Dobeles novadā aiztur jaunieti

Šī gada 3. janvārī Valsts policija (VP) saņēma informāciju no kādas sievietes par to, ka todien no rīta no viņas neaizslēgtās automašīnas, kas bija novietota pie veikala Dobeles novadā, Auru pagastā, ir nozagts maks ar dokumentiem un bankas karti, portālu “Delfi” informēja policijā.

Policisti noskaidroja, ka neilgi pēc maka zādzības cietušās sievietes kredītkarte ir nelikumīgi izmantota citā veikalā Gardenē, iegādājoties cigaretes.

Likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo vīrieti un tajā pašā dienā viņu aizturēja. Aizdomās turētais ir dzimis 2001. gadā un jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, un pēc Krimināllikuma 193. panta otrās daļas – par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Aizdomās turētajam vīrietim uz izmeklēšanas laiku piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.