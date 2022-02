Par mēģinājumu apzagt bankomātu Valmierā tiesās Baltkrievijas pilsoni

Tiesai nodota krimināllieta, kur par mēģinājumu apzagt "Luminor" bankai piederošu bankomātu Valmierā, tā bojāšanu un uzbrukumu pašvaldības policistam apsūdzēts kāds Baltkrievijas pilsonis, portālu "Delfi" informēja prokuratūrā.

Apsūdzētais vīrietis, kā tas norādīts apsūdzībā, pagājušā gada 10. augusta naktī personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar vēl vismaz divām personām, kuru identitāte nav noskaidrota, devās pie kāda bankomāta Valmierā, lai no tā nozagtu naudu. Realizējot noziedzīgo nodomu un darbojoties saskaņā ar iepriekš norunātu plānu, apsūdzētais ar gāzes lodāmuru izgrieza atveri bankomāta priekšējā panelī, lai piekļūtu vadiem.

Brīdī, kad apsūdzētais ar līdzi paņemto kancelejas nazi centās nogriezt no vadiem izolāciju, viņa darbības pārtrauca pašvaldības policijas darbinieki. Apsūdzētais, cenšoties izvairīties no policistiem, ar nazi uzbruka vienam no viņiem un ievainoja rokā.

Apsūdzētajam izdevās aizbēgt, tomēr drīz vien viņš tika aizturēts. Apsūdzētā izdarītā bankomāta bojāšana radīja materiālus zaudējumus cietušajai personai vairāk nekā 4200 eiro apmērā.

Prokurore apsūdzēto vīrieti pie kriminālatbildības saukusi pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 175. panta ceturtās daļas, 185. panta pirmās daļas un 269. panta pirmās daļas.

Lieta izskatīšanai nodota Vidzemes rajona tiesai Valmierā.