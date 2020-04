Šonedēļ Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Aizputē kādai meitenei nodarīti miesas bojājumi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki viņu nogādājuši medicīnas iestādē, bet Valsts policijā par notikušo sākta administratīvā lietvedība, informēja Valsts policijā.

Valsts policija saņēmusi informāciju, ka 20. aprīlī Aizputē, kādā teritorijā, divām meitenēm izcēlies konflikts. Strīdā jaunākajai no abām, 13 gadus vecajai meitenei nodarīti miesas bojājumi – ar stikla pudelēm mests pa galvu un pārsists deguns un galva. NMPD mediķi pusaudzi nogādājuši medicīnas iestādē, kur viņai uzliktas vairākas šuves.

Valsts policijā arī norāda, ka situāciju vēl nepatīkamāku padara fakts, ka no šīm sekām varēja izvairīties, taču apkārtējo vienaldzības vai apjukuma dēļ tas netika darīts. Proti, no VP sniegtās informācijas, ka apkārt atradušies vairāki jaunieši, kuri tā vietā, lai piezvanītu operatīvajiem dienestiem un ziņotu par redzēto, tādā veidā to pārtraucot, notiekošo filmēja un vēl šobrīd, dažas dienas pēc notikušā ar videomateriāliem dalās lietotnē "Whatsapp".

Meitene, kura nodarīja cietušajai miesas bojājumus, ir divus gadus vecāka un jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo sākta administratīvā lietvedība un tiks pieprasītas ekspertīzes no slimnīcas, lai noteiktu miesas bojājumu smaguma pakāpi un lemtu par kriminālprocesa sākšanu.

Valsts policija arī informē, ka notikušajā iesaistītās personas notikuma dienas vakarpusē noskaidroja un sākotnējās darbības veica Aizputes novada pašvaldības policija. Veicot alkohola pārbaudi, konstatēts, ka jauniete, kura nodarīja meitenei miesas bojājumus, atradās 1,39 promiļu reibumā.

Tāpat Valsts policija atgādina, ka patlaban valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kas liedz pulcēties vairāk kā diviem cilvēkiem, taču likumsargu rīcībā ir informācija, ka notikuma vietā atradās vismaz astoņas personas.

Valsts policija aicina vecākus runāt ar saviem bērniem un izskaidrot, ka konflikti nav jārisina šādā veidā. Likumsargi pēc pieprasījuma vairakkārt devušies uz skolām runāt par dažādiem aktuāliem jautājumiem jauniešu vidū, taču uzsver, ka audzinošais darbs jāveic vecākiem, savukārt Valsts policija jau cīnās ar sekām.

Policijas novērojumi liecina, ka acīmredzot jaunieši nesaprot, kādas sekas šī rīcība var atstāt uz viņu nākotni. Jau no 11 gadu vecuma par izdarītajiem pārkāpumiem var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, taču no 14 gadu vecuma iestājas administratīvā un kriminālatbildība.