Par piedāvājumu izpirkt nozagtas numurzīmes aiztur divus liepājniekus

Sestdien, 25. maijā, Valsts policijā saņemta informācija no vairākiem transportlīdzekļu īpašniekiem Liepājā par to, ka no viņu automašīnām ir nozagtas abas numura zīmes. Aizdomās par šo nodarījumu aizturētas divas personas, portāls “Delfi” uzzināja Valsts policijā.

Numura zīmes nozagtas piecām automašīnām Atmodas Bulvārī, Siguldas ielā, Vērgales ielā un Liedaga ielā. Konstatējot zādzību faktu, transportlīdzekļu īpašnieki pamanījuši, ka aiz stikla tīrītāja slotiņas atrodas zīmīte, kurā ir norādīts mobilā telefona numurs.

Kāda sieviete, automašīnas īpašniece, konstatējot zādzības faktu, uz šo numuru arī piezvanījusi un uz zvanu atbildējis vīrietis, sakot, ka automašīnas numura zīmes ir iespējams atgūt. Tikšanās laikā ar sievieti, vīrietis apmaiņā pret numura zīmēm prasīja samaksāt naudu, ko viņa arī izdarījusi.

Ņemot vērā to, ka sieviete pirms tikšanās par notikušo informēja Valsts policiju, apmaiņas brīdī likumsargi bija klāt un aizturēja divus 1981. un 1992. gadā dzimušus vīriešus.

Abi vīrieši ir liepājnieki, kuri jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par dažāda veida noziedzīgiem nodarījumiem. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.