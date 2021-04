Par pulcēšanos dzimšanas dienas ballītē Daugavpilī uzliek no 50 līdz 500 eiro sodus

Par pulcēšanos dzimšanas dienas ballītē Daugavpilī šonedēļ ievērojamam jauniešu skaitam piemēroti naudas sodi no 50 līdz 500 eiro, informēja Daugavpils Pašvaldības policijā.

Otrdienas naktī, pēc pulksten 2, Pašvaldības policijas rīcībā nonāca informācija par iespējamu privātu pasākumu vienā no pilsētas mikrorajona privātmājām, kurā piedalās vairākas personas no dažādām mājsaimniecībām. Pārbaudīt informāciju tika norīkota viena no tuvākajām pašvaldības policijas mobilajām patruļgrupām.

Ierodoties norādītajā adresē, tika konstatēts, ka mājoklī notiek ballīte. Policijas darbinieki pēc ilgstošām pārrunām tika ielaisti privātmājas telpās, kur konstatēja, ka jauniešu kompānija bija nolēmusi atzīmēt dzimšanas dienu. Savukārt jaunieši mēģināja slēpties no policijas darbiniekiem iekštelpās.

Kopumā noīrētajā namā spēkā esošo aizliegumu par privātajiem pasākumiem un privāto pulcēšanos starp personām no dažādām mājsaimniecībām pārkāpa 13 jaunieši, starp kuriem bija arī nepilngadīgas personas. Uz vietas tika pieņemti lēmumi saukt pie atbildības pilngadīgos jauniešus par valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu. Piemēroto sodu apmēri bija no 50 līdz 500 eiro.

Nepilngadīgie tika nogādāti dzīvesvietās un informācija par viņiem nodota Pašvaldības policijas nodaļai profilaktiskajā darbā ar jauniešiem turpmāko nepieciešamo procesuālo darbību īstenošanai.