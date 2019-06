Par spēļu automāta sagrozīšanu un pusmiljona eiro izkrāpšanu lūdz apsūdzēt divus vīriešus

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208801 [REQUEST_URI] => /news/national/criminal/par-spelu-automata-sagrozisanu-un-pusmiljona-eiro-izkrapsanu-ludz-apsudzet-divus-viriesus.d?id=51208801 [REDIRECT_URI] => /news/national/criminal/article.php?id=51208801 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/criminal/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/criminal/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.133 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.232.248.114 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.2109555016.1543221200; __gfp_64b=NIMnxFf3wpAkjR8FdrK1Pi7ChHsGE.nMAv9DjnNEuc..g7; cX_P=joy22385kxfchqu9; cX_G=cx%3A3ezeflh50cnbn3igs7qiykonq7%3A221wpbhq4derp; _cb_ls=1; _cb=CfIYfeBjZc6ACO9bSv; mostread_lastadded=0; evid_0025=0bda062c-ba61-4db6-8798-2c278b9e8579; evid_0025=0bda062c-ba61-4db6-8798-2c278b9e8579; _fbp=fb.1.1550492327016.1351389044; __gads=ID=4fa5ea20732b3963:T=1556786947:S=ALNI_Mb1MPfYBqpXy9ZsVr0awt1Cm-vuig; cX_S=jvmhycdex8rb8sj9; __utmc=113760658; __utmz=113760658.1557771734.10.6.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); _chartbeat2=.1543221211661.1558764225242.1001001000011111.L_H6IDoQ9497ndYwCZdIovD7-9Yc.2; polc_v2=1; dcid=798508489,1,1590648884,1543221200,5e81d221a6f88914b93d0e9d0656d4e5; delfi-adid=ccfff8a5-6d4a-4a7f-8b6d-47ea85e2bf1c%2C1543221200460%2C1559551151376; __glmrid=4a2baf8b-7266-4d71-aadb-9da11ee8dcc2; __utma=113760658.2109555016.1543221200.1557771734.1559804378.11; __io=3f0865fae.b75545636_1560407072290; __io_r=google.com; __io_first_source=google.com; GED_PLAYLIST_ACTIVITY=W3sidSI6Ik93S3EiLCJ0c2wiOjE1NjA1MjQxOTAsIm52IjoxLCJ1cHQiOjE1NjA1MjM5NzcsImx0IjoxNTYwNTI0MTg5fV0.; _gid=GA1.2.971339486.1560762059; evid_ref_0025=false; enr_adform_sent=1; __io_unique_43359=19; enr_cxense_throttle=throttle; __io_lv=1560954763025; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#c-kv1008#a-kv1009#1-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#19-kv1009#2-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#24-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; cstp=604800; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1499266574 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.232.248.114, 10.1.0.110 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/criminal/article.php [REQUEST_TIME] => 1561017186 )

20.06.2019 09:57 Par spēļu automāta sagrozīšanu un pusmiljona eiro izkrāpšanu lūdz apsūdzēt divus vīriešus (2) Authors www.DELFI.lv Article Actions Foto: LETA Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas amatpersonas šī gada jūnijā kriminālvajāšanai nodeva kriminālprocesu par krāpšanu lielā apmērā automatizētajā apstrādes sistēmā kādā Rīgas spēļu zālē. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturētas divas personas. Policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka 2018. gada februārī sākts kriminālprocess par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesa ietvaros, tika noskaidrots, ka 2017. gada nogalē kāds vīrietis vienā no Rīgas spēļu zālēm krāpnieciskā ceļā ieguvis laimestu – 505 500 eiro. Vīrietis šo laimestu ieguvis, spēlējot spēļu automātu, ar kuru pirms tam šīs pašas spēļu zāles darbinieks bija veicis manipulācijas – ievietojis spēļu automātā speciāli pielāgotu ierīci, kas dod iespēju iegūt papildspēles. Laimests gan vīrietim nav izmaksāts, norāda policijā. Aizdomās par veiktajām manipulācijām un krāpšanu likumsargi aizturēja divas personas – 1979. un 1991. gadā dzimušus vīriešus, kuri var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Aizturētajiem vīriešiem tiesa piemēroja drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Šā gada jūnijā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu kriminālvajāšanas uzsākšanai Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Valsts policija Pamanījāt kļūdu?

Source Tags Valsts policija