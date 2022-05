Par tēva slepkavības mēģinājumu un organizēšanu tiesās divus dēlu un viņa draugu

Šī gada 27. maijā Rietumzemgales prokuratūras prokurore tiesai nodeva krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukti divi nepilngadīgi jaunieši, – viens par sava tēva slepkavības mēģinājuma organizēšanu un viens par šī vīrieša slepkavības mēģinājumu, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai 2021. gada kādā jūlija dienā abi apsūdzētie aiz atriebības vienojās par viena jaunieša tēva nogalināšanu, jo viņš iepriekš esot vardarbīgi izturējies pret jaunieti.

Realizējot noziedzīgo nodomu, apsūdzētie ieradās pie cietušā mājās, kur viens no apsūdzētajiem jauniešiem atslēdza mājas durvis un norādīja otram jaunietim uz istabu, kurā gulēja tēvs. Otrs apsūdzētais jaunietis piegāja pie istabā gulošā vīrieša un ar līdzpaņemto nazi iedūra viņam vēderā. Noziedzīgo nodomu apsūdzētajiem neizdevās realizēt līdz galam, jo cietušais no dūriena pamodās un jaunieši aizbēga no notikuma vietas.

Prokurore vienu apsūdzēto jaunieti pie kriminālatbildības saukusi pēc Krimināllikuma 20. panta otrās daļas, 15. panta ceturtās daļas un 117. panta 2. punkta, proti, par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, ja tā izdarīta upurim esot bezpalīdzīgā stāvoklī.

Arī otrs jaunietis pie atbildības saukts pēc tā paša panta.

Jāpiebilst, ka nepilngadīgajiem nevar piespriest ilgāku cietumsodu kā desmit gadus aiz restēm.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Zemgales rajona tiesai (Jelgavā).