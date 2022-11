Par traģisko ugunsgrēku Merķeļa ielā pie atbildības sauc divus cilvēkus

Šī gada oktobra izskaņā Rīgas tiesas apgabala prokuratūra pieņēma lēmumu saukt pie kriminālatbildības divus cilvēkus saistībā ar pērn 28. aprīlī daudzīvokļu namā Merķeļa ielā 8, Rīgā, notikušo ugunsgrēku, kurā bojā gāja deviņi cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Adresē tika īstenota nereģistrēta saimnieciskā darbība – izmitināšanas pakalpojumu sniegšana par atlīdzību.

Saskaņā ar apsūdzību abi vīrieši, savstarpēji vienojoties, nolēma paplašināt iepriekš jau uzsākto saimniecisko darbību, kas saistīta ar cilvēku izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu par maksu Rīgas pilsētas teritorijā. Kopīgi īstenojot ieplānoto, peļņas gūšanas nolūkā abi nolēma iegādāties divus nekustamos īpašumus, pēc kā veikt pārbūvi, lai tajos vienlaikus varētu izmitināt lielu cilvēku skaitu, nodrošinot viņu uzturēšanos atsevišķās telpās.

Viens no apsūdzētajiem pēc otra pamudinājuma vienpersoniski iegādājās divus blakus esošos dzīvokļu īpašumus, kurus vēlāk nodeva otra apsūdzētā lietošanā, kurš organizēja un vadīja dzīvokļu patvaļīgas, nesaskaņotas pārbūves darbus, apvienojot abus dzīvokļus, pielāgojot un izveidojot tajos 34 atsevišķas istabiņas, lai vienlaikus būtu iespējams izmitināt 34 līdz 68 personas, tādējādi izveidojot hosteli.

Lai varētu nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību un piesaistīt klientus, kuri par atlīdzību varētu izmantot naktsmītnes pakalpojumus, viens no apsūdzētajiem ar dažādu personu starpniecību ievietoja sludinājumus ceļojumu, saziņas un sludinājumu platformās internetā.

Laika periodā no 2020. gada marta līdz 2021. gada 28. aprīlim viens no apsūdzētajiem, nereģistrējot saimniecisko darbību un nenorādot tās jomu, nodarbojās ar izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu fiziskām personām. Tādā veidā viņš veica sistemātiskas darbības par atlīdzību un guva ienākumus, no kuriem netika nomaksāts nodoklis, tādējādi nodarot valsts budžetam ievērojamus zaudējumus.

Minētajā laika periodā viens no apsūdzētajiem, zinot, ka viņam piederošajā īpašumā veikta patvaļīga pārbūve un tajā darbojas hostelis, būdams atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, nepildīja attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu ugunsdrošību visā viņam piederošajā īpašuma daļā Merķeļa ielā 8.

Deviņas nāves un 47 tūkstošu eiro zaudējumi

Pērn 28. aprīļa rītā vienā no hosteļa istabiņām izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā no dažādām ar ugunsgrēku tieši saistītām traumām – ķermeņa un elpceļu termiskiem apdegumiem, saindēšanos ar tvana gāzi un degšanas produktiem – iestājās astoņu cilvēku nāve un vēl viena persona no gūtajiem miesas bojājumiem mira medicīnas iestādē.

Ugunsgrēka rezultātā tika iznīcinātas hosteļa iemītnieku personīgās mantas vairāk nekā 5500 eiro vērtībā. Tāpat tika iznīcināts arī daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieku kopībai piederošais ēkas divslīpju jumts ar visām tā konstrukcijām, nodarot materiālo kaitējumu 47 788 eiro apmērā.

Apsūdzētie saukti pie kriminālatbildības par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredz atbildību gan par uzņēmējdarbības veikšanu bez reģistrēšanas, radot būtisku kaitējumu, gan par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, kā rezultātā iestājusies vairāku cilvēku nāve.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada aprīļa izskaņā ugunsgrēkā Merķeļa ielā bojāgājuši 9 cilvēki. Glābēji evakuēja 24 cilvēkus. No tiem slimnīcā vidēji smagā stāvoklī nogādāti seši cietušie. Toreiz Valsts policija (VP) saistībā ar notikušo izsludināja meklēšanā uzņēmēju Ernestu Riekstu.

Rieksts iepriekš publiski ir atklājis, ka viņam pieder vairāki hosteļi, taču "Lursoft" datubāzē nebija aktuālu datu par to, ka viņam piederētu kāds šobrīd aktīvs uzņēmums.

Portāls "Delfi" toreiz 10 dienas pēc notikušā apkopoja ugunsgrēka gaitu, un to ir iespējams lasīt šeit.