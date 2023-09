Par vairāku miljonu ASV dolāru viltošanu sešiem vīriešiem piespriež cietumsodus

Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā 8.septembrī sešiem vīriešiem par 3,5 miljonu ASV dolāru viltošanu piesprieda reālus cietumsodus, informēja tiesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietā apsūdzēts Aleksandrs Fomičevs, Viktors Ždanovičs, Normunds Juška, Ilmārs Krieviņš, Māris Popovs un Sergejs Jakovļevs.

Fomičevam piespriests cietumsods uz sešiem gadiem. Ždanovičam cietumsods uz pieciem gadiem. Juškam un Jakovļevam cietumsods uz četriem gadiem, bet Krieviņam un Popovam cietumsods uz trīs gadiem.

Visiem apsūdzētajiem piespriesta arī probācijas uzraudzība uz vienu gadu.

Prokurors un apsūdzētie, kā arī cietušā pārstāvis desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas rakstveidā var iesniegt lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu. Ja tiek sastādīts pilns spriedums, to var pārsūdzēt desmit dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas.

Iepriekš prokuratūra paziņojumā presei rakstīja, ka lietā apsūdzētas sešas personas par viltotu 100 ASV dolāru naudaszīmju izgatavošanu un glabāšanu organizētā grupā nolūkā tās izplatīt un par izplatīšanu.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētās personas, mantkārīgu tieksmju vadītas, sadalīja pienākumus un veica saskaņotas darbības, kas vērstas uz viltotu 100 ASV dolāru naudaszīmju izgatavošanu un glabāšanu nolūkā tās izplatīt, lielā apmērā. Organizētās grupas dalībnieki iekārtoja tipogrāfiju Rīgā, veica telpu pielāgošanu tipogrāfijas vajadzībām, nepieciešamo iekārtu iegādāšanos un uzstādīšanu, kuras legālas darbības aizsegā īstenoja viltotas ārvalsts valūtas - 100 ASV dolāru naudaszīmju izgatavošanu lielā apmērā, iepriekš informēja prokuratūra.

Daļu no izgatavotajām viltotajām 100 ASV dolāru naudaszīmēm, organizētās grupas dalībnieki glabāja izveidotās tipogrāfijas telpās, daļu savās dzīvesvietās, daļu cita komersanta telpās.

Pavisam kopā organizētā grupa izgatavoja un Valsts policijas darbinieki izņēma viltotas 35 745 gabalus 100 ASV dolāru naudaszīmes par kopējo summu 3,5 miljoni ASV dolāru (3 167 759 eiro) apmērā.

Valsts policijas pārstāvji 2016. gada aprīlī žurnālistiem pastāstīja, ka 2014. gada septembrī tika aizturētas trīs personas par viltotu 100 dolāru naudas zīmju izplatīšanu, bet izmeklēšanas gaitā netika iegūti pierādījumi naudas izcelsmei. Turpmāko gadu laikā kopā ar partneriem tika konstatēts, ka tāda paša tipa naudas zīmes tika izplatītas Latvijā, ASV un Lielbritānijā.

Veicot analītisko darbu, tika sašaurināta iespējamās tipogrāfijas atrašanās vieta, konstatējot, ka tā atrodas Latvijā.

Secīgi 2016. gada 15. aprīlī tika aizturētas vairākas personas aizdomās par viltotu 100 ASV dolāru naudaszīmju izgatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu. Šajā procesā tika veiktas 13 kratīšanas, izņemti lietiskie pierādījumi - tipogrāfijas iekārtas, dažādas klišejas un citi priekšmeti. Kopumā uzieti 3,5 miljoni viltotu ASV dolāru. Atklātā tipogrāfija atradās Rīgā, un tās bija uzņēmumu telpas, nevis slēptas vietas. Visi aizturētie ir Latvijas iedzīvotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kvalitāte viltotajiem ASV dolāriem bijusi labā līmenī. Šis ir lielākais konstatētais viltotas naudas daudzums Latvijas vēsturē.

Naudas viltotāju grupējumu izdevies atklāt, pateicoties sadarbībai ar ASV Slepeno dienestu.