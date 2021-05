Par vīrieša nosišanu Krāslavā divām personām piespriež brīvības atņemšanu

Krimināllietā par vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā, diviem apsūdzētajiem piespriests sešus un četrus gadus ilgs cietumsods, bet viens attaisnots pierādījumu trūkuma dēļ. Tāpat noteikta morālā kaitējuma kompensācija 44 852 eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja Tiesu administrācijā.

Krimināllietā pret trīs personām par jauna vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā, kā arī draudu izteikšanu, Daugavpils tiesa pirmdien, 10. maijā, atzina par vainīgu Valēriju Širokovu, piespriežot brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, savukārt Daini Kozindu ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Trešo apsūdzēto tiesa attaisnoja.

"Apsūdzētajam, ko tiesa attaisnoja, netika iegūti pietiekami un neapšaubāmi pierādījumi, kas apstiprinātu apsūdzētā vainu nodarītajā noziegumā," sacīja Daugavpils tiesas tiesnese Geļena Simoņuka.

Valēriju Širokovu tiesa atzina par vainīgu Krimināllikuma 125. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosprieda sodīt ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un 11 mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz gadu un sešiem mēnešiem. Valērijs Širokovs atzīts par vainīgu Krimināllikuma 132. pantā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nospriests sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 40 dienām. Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts Valērijam Širokovam sods, daļēji saskaitot piespriestos sodus – brīvības atņemšanu uz 6 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 6 mēnešiem.

Valērijam Širokovam piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums atstāts negrozīts. Pamatojoties uz Krimināllikuma 52. panta ceturto un piekto daļu, soda laikā ieskaitīts Valērija Širokova aizturēšanas un apcietinājuma laiks, proti, no 2019. gada 25. jūlija līdz 2019. gada 27. jūlijam, no 2019. gada 8. augusta līdz 2020. gada 20. jūlijam un no 2020. gada 8. septembra līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Daini Kozindu tiesa atzina par vainīgu Krimināllikuma 125. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosprieda sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Dainim Kozindam piemērotais drošības līdzeklis – apcietinājums atstāts negrozīts. Pamatojoties uz Krimināllikuma 52. panta ceturto un piekto daļu, soda laikā ieskaitīts Daiņa Kozindas aizturēšanas un apcietinājuma laiks no 2019. gada 25. jūlija līdz 2019. gada 27. jūlijam, no 2019. gada 6. septembra līdz 2020. gada 20. jūlijam un no 2020. gada 8. septembra līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Daugavpils tiesa arī nosprieda solidāri piedzīt no Valērija Širokova un Daiņa Kozindas valsts labā cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju 2150,01 eiro, mantisko zaudējumu kompensācijas 1149,50 eiro, morālā kaitējuma kompensācijas 44 852 eiro.

Tiesa noteikusi abiem apsūdzētajiem termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par kaitējuma kompensāciju samaksu – 30 dienas no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, uzliekot par pienākumu iesniegt tiesas kancelejā maksājumu apliecinošus dokumentus, piedzīt no Valērija Širokova valsts labā procesuālos izdevumus par valsts nodrošināta aizstāvja piedalīšanos pirmstiesas procesā 85 eiro, nosakot termiņu labprātīgai samaksai – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Prokurore, apsūdzētie, cietušie un aizstāvji desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt lūgumu tiesai par pilna sprieduma sagatavošanu. Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā desmit dienu laikā no sprieduma pieejamības dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Daugavpils tiesā.