Pēc IDB lūguma no amata uz laiku atstādināts Normunds Krapsis (plkst. 12.29)

No šodienas, 11. maija, izpildot Iekšējā drošības biroja saņemto lēmumu par drošības līdzekļa – aizliegumu ieņemt konkrētu amatu – piemērošanu, šobrīd no amata pienākumu pildīšanas atstādināts Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Policijas preses paziņojumā citēts VP priekšnieks Armands Ruks, kurš norādījis, ka zināms, ka izmeklēšana notiek jau kādu laiku un informācija saistībā ar to no IDB ir arī sniegta publiski.

Pērn publiski izskanēja informācija, ka IDB veicis kratīšanu pie Krapša saistībā ar jauno VP formas tērpu iepirkumu.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) 2019. gada jūnija vidū uzdeva Iekšlietu ministrijas audita nodaļai veikt auditu policijā par iespējamiem konkurences ierobežojumiem jaunā dizaina formas tērpu iepirkuma specifikācijā un iepirkumiem kopumā. Pērn maija beigās iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma otro daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā lai nodrošinātu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu attieksmi pret tiem.

"Acīmredzot, izmeklēšanas procesā ir parādījušies jauni virzieni. Līdz ar to, ņemot vērā no šī dienesta saņemto lēmumu, no amata pildīšanas ir atstādināts mans vietnieks. Esam sarūgtināti par šo situāciju un Iekšējā drošības biroja paustās aizdomas nenoliedzami met ēnu gan uz Valsts policijas, gan amatpersonas reputāciju," sacīja Ruks.

"Kopš esmu Valsts policijas priekšnieka amatā, ikdienas sadarbību ar Krapša kungu, attieksmi pret dienestu un ieguldījumu policijā varu vērtēt tikai pozitīvi. Viņš ir sniedzis būtisku atbalstu un ieguldījumu policijas modernizēšanā, darba organizēšanā un uzlabošanā, īpaši saistībā ar Covid-19 ierobežojumu uzraudzību un sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu. Savu darbu veicis atbildīgi, izrādījis iniciatīvu. Tāpat vēlos atgādināt, ka pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc šobrīd no pārsteidzīgiem secinājumiem atturēšos. Mēs uzticamies Iekšējās drošības biroja, kas veic savas funkcijas, veiktajai izmeklēšanai, un sagaidām taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu," citēts Ruks.

Uz šo laiku kā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs nozīmēts Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka vietnieks Lauris Arājs.

Valsts amatpersonu deklarācija par 2019. gadu liecina, ka Krapša kopējie ienākumi aizpērn bijuši 60 111,78 eiro. Krapsim ir parādsaistības 43 207,83 eiro apmērā. Viņa valdījumā ir 2006. gada automašīna ‘BMW X5’, kā arī pieder zeme Mārupes novadā un nomā dzīvoklis Jūrmalā.

Krapsis dzimis 1969. gadā. Dienesta gaitas VP Krapsis uzsāka 1992. gadā kā VP Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas jaunākais inspektors. Kopš tā laika Krapsis ieņēmis amatus, kas lielākoties saistīti ar satiksmes uzraudzību un kontroli. Tāpat viņš ir guvis pieredzi citos ar kārtības policijas jomu saistītos jautājumos, kas palīdzēs nākotnes izaicinājumos.

No 1993. līdz 1996. gadam Krapsis ieņēma amatu kā VP Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas inspektors – ceļu policijas dežurants. No 1996. gada līdz 2000. gadam turpinājis dienestu kā VP Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona inspektors, bet no 2000. līdz 2003. gadam kā šī bataljona rotas komandiera vietnieks.

Krapsis no 2003. gada strādājis kā Valsts policijas Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieks. Bet no 2007. līdz 2008. gadam bijis Valsts policijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas priekšnieks.

No 2008. gada līdz 2011. gadam viņš ieņēma amatu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas birojā kā biroja priekšnieks.

Savukārt no 2013. gada 1. jūnija Krapsis tika iecelts par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku.

Dienesta laikā Krapša ieguldījums darbā novērtēts ar vairākiem augstiem apbalvojumiem, tostarp par ieguldījumu Latvijas valsts iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā viņš apbalvots ar III šķiras Viestura ordeni, liecina VP mājaslapas publicētā informācija.

No 2012. gada marta Krapsis pasniedz lekcijas Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu katedrā. Viņš ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.