Pēc pakaļdzīšanās pie automašīnas pasažieres atrod 70 gramu metamfetamīna

Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas bataljona darbinieki 15. novembra pašā vakarā, veicot ikdienas patrulēšanu, pamanīja kādu automašīnu, kuras vadītājs, ignorējot luksofora aizliedzošo signālu, turpināja kustību. Likumsargu aicinājums apturēt spēkratu, izvērtās par pakaļdzīšanos, kā rezultātā tika apturēts bēgošais autovadītājs, bet pie automašīnas pasažieres atrasts maisiņš ar aptuveni 70 gramiem metamfetamīna, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētdien, 15. novembrī, ap pulksten 22.20 Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas bataljona darbinieki pamanīja kādu "Volvo" markas automašīnu, kuras vadītājs klaji ignorēja Ceļu satiksmes noteikumus un turpināja kustību pie luksofora aizliedzošā signāla. Kad likumsargi autovadītājam lika apturēt spēkratu, viņš uzsāka bēgšanu. Savukārt likumsargi, braucot ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu, uzsāka pakaļdzīšanos.

Arī pēc atkārtota rīkojuma apstāties "Volvo" vadītājs neapturēja transportlīdzekli, tāpēc pakaļdzīšanās laikā likumsargi izsauca papildspēkus. Uz notikuma vietu ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu brauca vēl viena Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas bataljona ekipāža, kura, izvairoties no sadursmes ar pretim braucošo automašīnu, sadūrās ar malā stāvošām vairākām automašīnām. Neviena persona šajā negadījumā necieta.

Automašīnas "Volvo" vadītājs, bēgot no policijas, uzbrauca uz dzelzceļa sliedēm, pa ceļam bojājot žogu un metāla barjeras – autovadītājs, veicot šo manevru, bija bojājis savu spēkratu un tālāka kustība nebija iespējama. Spēkrata vadītājs uzsāka bēgšanu ar kājām, bet likumsargi viņu turpat netālu Rīgā, Lubānas ielā, aizturēja.

Tika noskaidrots, ka automašīnu vadīja kāds 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā, jo, iespējams, bija narkotisko vielu reibumā. No ekspertīzes veikšanas gan viņš atteicās. Turklāt autovadītājam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Vīrietis jau vairākus desmitus reižu ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Par notikušo ir uzsākts gan kriminālprocess par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, gan arī administratīvais process par bēgšanu no policijas.

Visu bēgšanas laiku automašīnā atradās pasažiere, kura arī tika aizturēta un ievietota īslaicīgās aizturēšanas vietā jo, iespējams, bija narkotisko vielu reibumā, ko noskaidros ekspertīžu laikā. Tāpat pie pasažieres tika atrasts maisiņš, kurā, kā ekspertīzē tika noteikts, atradās 70,75 grami metamfetamīna. Noskaidrots arī, ka automašīnas pasažiere bija izsludināta policijas meklēšanā par zādzības izdarīšanu.

Par šo gadījumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta otrās daļas – par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

17. novembrī automašīnas pasažierei piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Ceturtdien, 19. novembrī, apcietinājums piemērots arī automašīnas vadītājam.