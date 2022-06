Pieaudzis dzērājšoferu izraisīto avāriju skaits; šogad miruši trīs cilvēki

Šī gada pirmajos piecos mēnešos pieaudzis ne tikai dzērājšoferu izraisīto avāriju skaits, bet arī tajās cietušo skaits, portālam "Delfi" norāda Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSSD).

Pirmajos piecos šī gada mēnešos 81 ceļu satiksmes negadījumā, kur iesaistīti dzērājšoferi, ir cietuši cilvēki. Tas ir krietni vairāk nekā pērn, kur šādi gadījumi bija vien 49.

No janvāra līdz maijam gan pērn, gan šogad dzērājšoferu izraisītajos negadījumos bojā gājuši trīs cilvēki.

Kopā 2021. gadā 803 dzērājšoferi bija iesaistīti izraisītajos ceļu satiksmes negadījumos, kuros ievainoti tika 252, bet bojā gāja 11 cilvēki.

CSDD statistika par alkohola reibumā izraisītām avārijām kurās bojā gājuši vai cietuši cilvēki liecina, ka pēdējo 20 gadu laikā šādās avārijās bojāgājušo skaits ir mazinājies, tomēr cietušo skaits pēdējo pāris gadu laikā aug.

Kopš 2002. gada Latvijā dzērājšoferu izraisītos negadījumos bojā gājuši vismaz 962 cilvēki.

Komentējot šī gada pieaugošo un negatīvo tendenci dzērājšoferu izraisītās avārijās, CSDD pārstāve Ilze Šipkēvica norāda, ka ir jāveicina ne tikai sabiedrības izpratne par alkohola ietekmes bīstamību, sēžoties pie stūres, bet par alkohola patēriņa kultūru Latvijā kopumā.

"Kādēļ mēs nespējam atturēties no pārmērīgas alkohola lietošanas svētkos? Kādēļ mēs nespējam atturēt līdzcilvēkus no sēšanās pie stūres alkohola reibumā? Lai arī cilvēki nereti apzinās, cik dārgi var izmaksāt pat viens alkoholisks kokteilis, tie tomēr pieņem lēmumu sēsties pie automašīnas stūres, par to beigās samaksājot ar savu vai citu cilvēku veselību un pat dzīvību. Tāpēc mēs rosinām sabiedrībā mainīt attieksmi un apzināties, ka vadīt transportlīdzekli reibumā ir nepieļaujami, tas ir "dārgs prieks" gan dzērājšoferim, gan citiem sabiedrības locekļiem," skaidro CSDD Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Šipkēvica.

Tāpat CSDD norāda, ka sāk kampaņu "Nebrauc reibumā. Dārgs prieks," kurā informēs sabiedrību par sekām, kas var rasties, braucot dzērumā.