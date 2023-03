Plaudi-Rēlingeri un vēl trīs personas apsūdz par iespējamu aplokšņu algu maksāšanu

Prokuratūra cēlusi apsūdzību četrām personām, tostarp, skaistumkopšanas jomas uzņēmējai Ievai Plaudei-Rēlingerei, krimināllietā par iespējamu aplokšņu algu izmaksu vairāk nekā 3 miljonu eiro apmērā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Prokuratūras preses pārstāve Ieva Šomina, neminot personu vārdus, apstiprināja, ka pirmdien Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai cēlusi apsūdzību četrām personām.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma panta par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Saskaņā ar apsūdzību, apsūdzētās personas, izmaksājot uzņēmumā faktiski nodarbinātajiem darba ņēmējiem uzņēmuma grāmatvedībā neuzskaitīto darba samaksu par laika periodu no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada martam 3 741 047 eiro apmērā, pārkāpa darba samaksas noteikumus.

Šādas rīcības rezultātā apsūdzētās personas minētajā laika posmā, sniedzot nepatiesu informāciju kāda Latvijas-Vācijas kopuzņēmums ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākumu nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, nenodrošināja normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu, uzskata prokuratūra.

Apsūdzība uzskata, ka apsūdzētās personas organizētā grupā izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot Latvijai zaudējumus 2 983 691 eiro apmērā nenomaksātu nodokļu veidā.

Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Nodokļu un muitas policijas pārvalde. Kriminālprocesā sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti seši aresti personu mantai, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem.

Tāpat pagājušajā nedēļā "Lursoft" pārstāvji informēja, ka ir uzlikts arests skaistumkopšanas jomas uzņēmējas Plaudes-Rēlingeres pastarpināti piederošajām daļām uzņēmumā SIA "Kolonna Invest", kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu.

"Lursoft" informē, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļa pieņēmusi lēmumu par nodrošinājuma piemērošanu "Kolonna Invest". Arests uzlikts tobrīd aizdomās turētās Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai – AS "Lawrence Asset Management" piederošajām daļām uzņēmumā "Kolonna Invest".

Vienlaikus "Firmas.lv" informācija liecina, ka 2023. gada 9. februārī ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas 6.februāra lēmumu par aresta uzlikšanu mantai ir piemērots arests Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai - "Lawrence Asset Management" piederošajām daļām uzņēmumā "Kolonna Invest".

Savukārt trešdien, 22. martā, ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Otrās izmeklēšanas nodaļas 15. marta lēmumu par aresta uzlikšanu mantai kriminālprocesā ir uzlikts arests tobrīd aizdomās turētās Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai - "Lawrence Asset Management" piederošajām daļām kompānijā "Kolonna Invest".

Pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021. gada 1.oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim, "Kolonna Invest" apgrozījums bija 193 503 eiro, kas ir par 78,6% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, kamēr kompānijas peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 97 914 eiro.

"Lawrence Asset Management", pēc "Firmas.lv" datiem, ir līdzdalība 10 kompānijās, bet arest uzlikts tikai daļām uzņēmumā "Kolonna Invest".

"Lawrence Asset Management" pieder SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) un SIA "LK Invest" (100%).

Tāpat Plaude-Rēlingere ir arī SIA "Eva Rohlinger" vienīgā īpašniece un 50% īpašniece SIA "Lāzerklīnika". Arī šo kompāniju daļām arests nav uzlikts.