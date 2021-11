Policija aiztur datoru zagli; aicina atsaukties cietušos

Nedēļas sākumā Valsts policijas (VP) darbinieki aizturēja zagli, kurš no automašīnas nozaga datoru. Tika veiktas vairākas kratīšanas un atsavināts liels daudzums dažādu tehnisko ierīču, kas, iespējams, iegūtas, veicot citas zādzības. Policija lūdz aplūkot attēlus un atsaukties, ja kāda no ierīcēm iepriekš nozagta no automašīnas, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Pirmdien, 22. novembrī, policisti "pa karstām pēdām" aizturēja kādu 1973. gadā dzimušu vīrieti, kurš Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā, kāda veikala stāvlaukumā no automašīnas nozaga datoru.

Veicot procesuālās darbības, policisti noskaidroja, ka persona, iespējams, saistīta ar vēl vismaz 30 līdz 40 epizodēm, kas saistītas ar tehnikas zādzībām no automašīnām. Šī brīža informācija liecina, ka persona izmantojusi automašīnas īpašnieku prombūtnes laiku un, pielietojot signalizācijas slāpētājus, nemanāmi veikusi zādzību.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas vairākas kratīšanas un atsavināti vismaz 33 datori, fotoaparāti, spēļu konsoles un skaidra nauda 37 000 eiro apmērā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka zādzības veiktas no 2020. gada vasaras.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Policija piemin, ka vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par ekonomiskiem noziegumiem un miesas bojājumu nodarīšanu.

Trešdien, 24. novembrī, tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirknis lūdz atsaukties personas, kurām līdzīgā veidā, proti, no automašīnas ir nozagta tehnika, kā arī aicina aplūkot attēlus, lai atpazītu, iespējams, savu ierīci. Cilvēkus, kuri atpazīst savu tehniku un var to pierādīt, vai var sniegt policijai noderīgu informāciju policija aicina zvanīt uz telefona numuriem 67500729 vai 67085984.

Vienlaikus VP atkārtoti vērš iedzīvotāju uzmanību sargāt savu īpašumu un neatstāt automašīnās nekādas vērtīgas mantas, kas var piesaistīt zagļus un mudināt tos nozagt kārdinošos priekšmetus.