Naktī no sestdienas uz svētdienu saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 409 administratīvo pārkāpumu procesi, informēja Valsts policijā (VP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VP norādīja, ka komandantstundas kontroles laikā naktī no sestdienas uz svētdienu no plkst.22 līdz 5 policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudīja 4858 personas. 3754 gadījumos personas uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un viņām bija aizpildīti pašapliecinājumi.

Savukārt 550 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvie norādījumi, bet diemžēl tika konstatēti arī pārkāpumi, par kuriem piemēroti sodi vai uzsākti administratīvie procesi. Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 409 administratīvo pārkāpumu procesi, no tiem visvairāk uzsākti Rīgas reģionā. Tāpat sagatavoti 120 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu.

VP atzīmēja, ka dažādos gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem personām tika piemēroti sodi gan 50, gan 100, gan 500, kā arī 1000 eiro apmērā. Piemēram, Preiļu novadā mājsēdes laikā tika saņemta informāciju par trokšņošanu kādā dzīvoklī, izbraucot uz norādīto adresi, tika konstatēts, ka tajā pulcējas vairāku cilvēku kompānija. Skaidrojot apstākļus, izrādījās, ka daļa personu tiešām dzīvoklī dzīvo, bet trīs personas bija ieradušās ciemos, tādējādi neatļauti pulcējoties. Vienai personai par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu piemērots sods 100 eiro apmērā, taču divām personām, kuras arī nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, piemērots 500 eiro liels sods.

Vēl vienā gadījumā par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu divām personām ir piemērots sods katrai 1000 eiro apmērā – šajā gadījumā Liepājas pusē nakts laikā tika apturēta kāda automašīna, kurā atradās divas personas, no kurām abas sēdēja automašīnas salonā un apgalvoja, ka nezina, kurš ir vadījis šo automašīnu.

Tāpat noteiktās mājsēdes laikā kāds vīrietis neievēroja noteikumus un atradās ārpus savas dzīvesvietas pēc plkst.22. Pārbaudot personas identitāti tika noskaidrots, ka tā atrodas meklēšanā par iepriekš izdarītu laupīšanu un pie personas atrodas nereģistrēts gāzes ierocim līdzīgs priekšmets ar munīciju. Personai tika piemērots 50 eiro liels naudas sods par mājsēdes neievērošanu un uzsākts administratīvais process par gāzes ieroču nēsāšanas noteikumu pārkāpumu. Tāpat persona tika nogādāta iecirknī un ievietota īslaicīgās aizturēšanas vietā, skaidroja VP.

VP arīdzan atgādināja, ka arī nākamajā nedēļas nogalē – naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no plkst.22 līdz 5 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums – tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Policijā atgādināja, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums.