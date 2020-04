Policija aptur divus nekustamo īpašumu izkrāpšanas grupējumus

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) amatpersonas apturējušas divu organizētu grupu darbību, kas nodarbojās ar nekustamo īpašumu izkrāpšanu, izmantojot viltotus dokumentus, tai skaitā arī viltotu privāto testamentu, portālu "Delfi" informēja VP.

Policija, sadarbojoties ar notāriem, ir apzinājusi personas, kuras ir cietušas no šo grupējumu darbībām. Noziedzīgo darbību rezultātā kopējais nodarītā kaitējuma apmērs ir vairāk nekā 28 000 eiro.

VP norāda, ka nekustamais īpašums, pret kuru tika kaldināti noziedzīgi plāni, ir atzīts par bezsaimnieka mantu, kas piekritīga valstij.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir aizturētas astoņas personas.

Pret divām personām, kuras dzimušas 1959. gadā un 1961. gadā, šī gada 31. martā izmeklēšana tika pabeigta un lieta nodota Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Šobrīd izmeklēšana turpinās un tuvākajā laikā tiks uzsākta kriminālvajāšana pret pārējiem krāpniekiem.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas (par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa), pēc Krimināllikuma 275. panta otrās daļas (par dokumentu viltošanu un viltotas dokumenta realizēšanu un izmantošanu), kā arī pēc Krimināllikuma 299. panta (par apzināti nepatiesu paziņojumu vai iesniegumu notāram).

Likums par krāpšanu lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Savukārt par dokumenta viltošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Vienlaikus likuma pārkāpējus par apzināti nepatiesu paziņojumu vai iesniegumu notāram soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.