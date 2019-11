Sākot kriminālprocesu aizdomās par emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbību pret astoņiem kādā audžuģimenē dzīvojošiem bērniem, policija izmeklēšanā sākumā guvusi pretrunīgu informāciju. Arī no bāriņtiesas pieprasītā un sniegtā informācija nav saturējusi negatīvus signālus par konkrēto ģimeni, žurnālistiem ceturtdien komentēja Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Oļegs Lavčinovskis.

Jau ziņots, ka Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā aizdomās par fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem aizgādībā esošiem bērniem aizturēti abi audžu vecāki. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizbildņi pret audžubērniem vardarbīgi izturējušies sistemātiski un ilgstošā laika periodā. Turklāt divas no nepilngadīgajām audžumeitām cietušas no seksuālās vardarbības.

Policijā par audžuģimenē notiekošu seksuālo un fizisko vardarbību no aizbildņu puses vērsās ģimenē dzīvojošās divas nepilngadīgas meitenes. Policija sākotnēji sāka resorisko pārbaudi, bet pēc tajā gūtās informācijas - arī kriminālprocesu.

Lavčinovskis stāsta, ka situācija bijusi sarežģīta, jo ģimenē bijuši arī citi bērni. Turklāt informācija bijusi ļoti pretrunīga, jo ģimene ņēmusi pie sevis aizbildniecībā bērnus jau ilgus gadus. Valsts policija pieprasījusi informāciju bāriņtiesai, bet negatīvu signālu neesot bijis. Līdz ar to lietas sarežģītības dēļ lietu pārņēmusi Galvenās kriminālpolicijas pārvalde. Padziļinātā izmeklēšanā atklāta vardarbība un pieņemts lēmums abus vecākus aizturēt.

Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks pastāstīja, ka aizturēšana notikusi sadarbībā ar bāriņtiesu, un policija pārliecinājusies, ka aizturēšanas un kratīšanas brīdī neviens no bērniem mājās nav atradies. Tas noticis laikā, kad bērni atradušies skolā. Pēc vecāku aizturēšanas bāriņtiesas darbinieki parūpējušies par bērniem – izņēmuši viņus no skolas, aizveduši mājās pēc mantām un nogādājuši krīzes centrā.

No policijas teiktā izriet, ka no sievietes emocionālās vardarbības cietuši astoņi bērni. Savukārt no vīrieša – divas 15 gadus vecas meitenes cietušas no seksuālas vardarbības, bet divi zēni – no fiziskas vardarbības.

Vaicāts par citiem cietušajiem bērniem, Lavčinovskis norādīja, ka aizturēšanas brīdī audžuģimenē bijuši pieci bērni – visi skolas vecumā, aptuveni 7 līdz 15 gadus veci. Taču izmeklēšanā konstatēti arī trīs cietuši bērni, kas aizturēšanas brīdī vairs nedzīvoja ģimenē.

Aizdomās turētā sieviete dzimusi 1961. gadā, bet vīrietis dzimis 1968. gadā.

Lavčinovskis informēja, ka policija uzskata, ka pierādījumu kopums ir pietiekams, lai lietu nodotu kriminālvajāšanai, un prokuratūra arī tam piekritusi un to pieņēmusi.