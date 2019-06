Policija ieradusies pārbaudē iekšlietu ministra mātei piederošā uzņēmumā

Valsts policija pagājušajā nedēļā, 6. jūnijā, veikusi pārbaudi iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) mātei Elzai Ģirģenai piederošā uzņēmumā, liecina ministra ieraksts vietnē "Facebook.

Ģirģens sociālajā tīklā ievietojis Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektora parakstītu pārbaudes aktu par pārbaudi ēdināšanas uzņēmumā "Krustpils ceļavējš 3" Jēkabpilī.

Ministrs ierakstā pauž, ka par viņa mātes uzņēmumu interesējušies arī citi dienesti, un viņš to saista ar savu un sava brāļa politisko darbību un uztver kā provokāciju.

"Kopš es un mans brālis nolēmām doties politikā, lai cīnītos pret korupciju, stulbību, bezdarbību un nolaidību valsts pārvaldē, lai ienestu jaunas pārmaiņas un strādātu tautas labā, pastāvīgi saskaramies ar provokācijām, pārbaudēm, nomelnošanu...," raksta ministrs. Viņš arī norāda, ka pāris mēnešos viņa mātes ēdināšanas iestādē bijis arī Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts darba inspekcija, Pārtikas veterinārais dienests.

"Vienlaicīgi divās kafejnīcās Jēkabpilī ierodas kriminālpolicija, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP)," informē ministrs. Viņš atklāj, ka pārbaudes it kā bijušas par licencēm AKKA/LAA. Ģirģens pauž neizpratni par to, kāpēc nav iespējams pirms pārbaudes vispirms noskaidrot informāciju par licencēm. No Ģirģena rakstītā izriet, ka Jēkabpils policijas iecirknī pratināta viņa māte, un izmeklētājs uzdevis jautājumus par totalizatoru likmēm.

"Es saprotu dēla uztraukumu par māti un vēlmi viņu aizstāvēt, bet es absolūti nesaprotu iekšlietu ministra emocionālo uzbrukumu Valsts policijai situācijā, kad policija dara savu darbu," portālam "Delfi" pauž Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava. Viņa uzsver, ka Valsts policija veic regulāras un plānveidīgas pārbaudes publiskās vietās, tostarp arī kafejnīcās, par audiovizuālā satura nelicenzētu izplatīšanu publiskās vietās un arī šāda satura retranslēšanu.

"Mēs to esam darījuši iepriekš un darīsim arī turpmāk," skaidro Pildava.

"Šo darbības virzienu nosaka ne tikai Valsts policijas stratēģija 2017. – 2019. gadam, kurā šis virziens ir viens no prioritārajiem, bet tas ir arī viens no būtiskiem darbības virzieniem Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020. gadam. Lai pastiprinātu un padarītu efektīvāku intelektuālā īpašuma aizsardzību, 2018. gadā par astoņām štata vietām (ar valsts mērķfinansējumu) stiprināts VP ENAP un reģiona pārvalžu Kriminālpolicija, kas ir arī šī virziena koordinējošā struktūra Valsts policijā," situāciju ieskicē policijas pārstāve.

"Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu policijas darbu šajā virzienā notiek arī regulāras apmācības, piemēram, vēl tikai 3. jūnijā Zemgales reģionā notika mācību seminārs policijas, prokuratūras un tiesas darbiniekiem par šo tēmu, kur lektori bija no Kultūras ministrijas, AKKA/LAA, LaIPA, biedrība "Par legālu saturu" u.c. Mēs esam strādājuši šajā virzienā un arī turpināsim strādāt un jebkurš uzņēmējs, kurš publiskā vietā atskaņo vai pārraida saturu bez atbilstošām, spēkā esošām licencēm, saņems sodu atbilstoši saviem pārkāpumiem. Bez izņēmumiem. Savukārt uzņēmumiem, kuros nav pārkāpumu, nav arī pamata uztraukumam," uzsver Pildava.