Policija Ķengaragā aiztur jauniešus – bērnu aplaupītājus

Valsts policija (VP) augusta sākumā aizturēja četrus jauniešus – zagļu grupas dalībniekus, kuri Ķengaragā vardarbīgi apzaguši jaunākus bērnus, portālu "Delfi" informēja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada maijā VP Ķengaraga iecirknī tika saņemti vairāk nekā pieci iesniegumi par zādzībām un bērnu aplaupīšanu, ko izdarīja nepilngadīgu personu grupa, kas pārsvara uzdarbojās skolu sporta laukumos Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā.

Iespējamie uzbrucēji gājuši klāt bērniem, kuri jaunāki par viņiem un, piedraudot ar vardarbību, pieprasījuši atdot telefonu vai citas vērtīgas mantas.

Policisti uzsāka notikušā izmeklēšanu un operatīvo meklēšanas pasākumu laikā jauniešu grupu identificēja.

Jūlija vidū likumsargi aizturēja vienu no grupas dalībniekiem, par ko jau agrāk policija informēja sabiedrību. Personai tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Bet laika posmā no 2. līdz 10. augustam veikto izmeklēšanas darbību rezultātā policisti aizturēja pārējos četrus grupas dalībniekus, kuri ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Trīs no viņiem ir nepilngadīgi.

Kopumā grupas dalībnieki tika atzīti par aizdomās turētajiem pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas – par huligānismu ar miesas bojājumu nodarīšanu, kas notika Maskavas ielā pie kāda pārtikas veikala, piekaujot uz ielas garāmgājēju bez jebkāda iemesla.

Tāpat grupas dalībnieki tika atzīti par aizdomās turētājiem pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, 176. panta pirmās un otrās daļas un 314. panta – par zādzību un laupīšanu izdarīšanu, kā arī par zagto mantu realizāciju lombardos un fiziskām personām.

Viens 15 gadus vecs grupas dalībnieks tika atzīts arī par aizdomās turēto arī agrāk uzsāktajā kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 126. panta – par tīša vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu 18 gadus vecam cietušajam, kuram sitienu pa seju rezultātā konstatēti vairāki lūzumi žokļa rajonā.

Visām augustā aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.

Par huligānismu ar miesas bojājumu nodarīšanu Krimināllikums paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Savukārt par zādzībām un laupīšanām Krimināllikumā paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Par tīša vidēji smaga miesas bojājuma nodarīšanu jaunietim draud brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.