Policija noķer 'somiņu rāvēju', kurš uzdarbojies Mežciemā un Juglā

Valsts policija ir aizturējusi kādu vīrieti par somu zādzībām Mežciemā un Juglā, portālu "Delfi" informēja likumsargi.

Pagājušajā nedēļā Valsts policijas Rīgas Teikas iecirkņa policistu rīcībā nonāca informācija par vairākām somu zādzībām Vidzemes priekšpilsētas teritorijā. Ļaundaris, izmantojot pārsteiguma momentu, kundzēm no rokām izrāvis somiņas, ar gūto laupījumu vēlāk ieskrienot mežā vai pazūdot māju pagalmos. Policisti aizturējuši ļaundari.

Pagājušajā piektdienā, 24. janvārī ap pulksten 15 Teikas iecirknis saņēma zvanu, ka Mežciemā kādai sievietei nozagta somiņa. Policisti, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka sievietei no mugurpuses pieskrējis kāds nezināms vīrietis, izrāvis no rokām somiņu un aizskrējis no notikuma vietas. Sievietei palīgā steigušies trīs vidusskolēni. Lai gan ļaundaris centies slēpties kādā kāpņu telpā aiz atkritumu vada, jaunieši viņu atraduši un atguvuši nozagto somiņu. Somiņas zaglis atvainojies, norādījis, ka noticis pārpratums, un ātri devies prom no notikuma vietas.

Noskaidrojot aizdomās turamās personas pazīmes, VP Rīgas Teikas iecirkņa policisti sadarbībā ar kolēģiem no VP Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes un VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 1. nodaļas uzsāka personas meklēšanu.

Arī turpmākajās stundās policisti saņēma zvanus par līdzīgiem gadījumiem – sievietēm gan kāpņu telpā, gan pie kāpņu telpas, gan dodoties mājup no sabiedriskā transporta pieturas no rokām izrautas somiņas. Policisti apzināja cietušās personas un jau tās pašas dienas vakarā aizturēja ļaundari – 1990. gadā dzimušu vīrieti.

Proti, policisti, uzdodoties par kāda nozagtā telefona īpašnieka radinieku, ar ļaundari vienojās par tikšanās vietu, taču liels bija viņa pārsteigums, kad tikšanās vietā viņu sagaidīja policisti.

Ļaundara guvums, apzogot sievietes, bija naudas maki, kuros atradās naudas vienības līdz 50 eiro, dokumenti, zāles, atslēgas un mobilie telefoni. Līdz šim policisti atguvuši daļu no nozagtajām mantām, tās atrodot meža masīvā un mikrorajonu pagalmos.

Aizturētais, kurš jau iepriekš bijis sodīts par zādzībām, laupīšanām un narkotisko vielu apriti, atzina, ka tovakar veicis vairākas zādzības. Par zādzībām uzsākti kriminālprocesi.

Šādi nepatīkami atgadījumi var pārsteigt negaidīti, tādēļ Valsts policija iesaka neizlaist somu no redzesloka, vislabāk to turot sev priekšā. Būtu jāizvairās no somas siksnas aptīšanas ap kaklu, roku vai citu ķermeņa daļu, jo tā var gūt traumu brīdī, kad kāds mēģina somu izraut. Jāizvairās no vērtīgu lietu vai lielu naudas summu glabāšanas somā. Ja nākas uzturēties vai pārvietoties pa nomaļām, mazāk apdzīvotām vai slikti apgaismotām vietām, būtu ieteicams palūgt, lai kāds jums atnāk pretim.

Ja tomēr esiet kļuvis par zādzības upuri, tad policija aicina pievērst uzmanību uzbrucēja sejai, auguma parametriem, apģērbam, valodai, kādā viņš runā, virzienu, kurā devies. Šī informācija var būtiski palīdzēt policijai pēc iespējas ātrāk atrast un aizturēt vainīgo personu. Tāpat šādos gadījumos vienmēr pēc iespējas ātrāk jāzvana policijai, jo tūlītējs zvans var būt noteicošais veiksmīgai situācijas atrisināšanai.

Valsts policija izsaka pateicību drosmīgajiem jauniešiem, kuri steidzās palīgā cietušajai sievietei, kā arī līdzcilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi un ziņoja par redzētajām zādzībām.