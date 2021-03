Policija pabeidz izmeklēšanu par vecāku cietsirdību pret savu trīs gadus veco bērnu

Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par cietsirdību un vardarbību pret trīs gadus vecu bērnu. Šobrīd kriminālprocess ir nodots prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Madara Šeršņova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušā gada oktobrī policijā tika saņemta informācija par to, ka trīs gadus vecs bērns savā ģimenē, iespējams, cietis no emocionālas vardarbības. VP par notikušo uzsāka kriminālprocesu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kopš bērna dzimšanas līdz laikam, kad ar bāriņtiesas lēmumu vecākiem tika pārtrauktas vecāku aprūpes tiesības, zēns cietis no emocionālas un fiziskas vardarbības no vecāku puses. Noskaidrots, ka vecāki nenodrošināja savam bērnam atbilstošus dzīves apstākļus – dzīvojamās telpas bija nekoptas, netīras, ziemas laikā aukstas, nekurinātas, kā arī bērnam netika nodrošinātas higiēnas pamatprasības un pilnvērtīgs, pietiekams uzturs. Tāpat vecāki regulāri bērna klātbūtnē, dzīvojamās telpās, iesaistot arī svešas personas, lietoja alkoholiskos dzērienus un smēķēja, kā arī abi vecāki bērna klātbūtnē nodarbojās ar seksuālām attiecībām, tādējādi bērnam nodarot psihiskas ciešanas.

Šobrīd vecāki pilnībā ir atzinuši savu vainu, ģimene saņem palīdzību un atrodas sociālā dienesta un bāriņtiesas uzraudzībā. Ne sieviete, ne vīrietis iepriekš nav sodīti, taču ir nonākuši policijas redzeslokā par administratīviem pārkāpumiem.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti ir pabeiguši izmeklēšanu kriminālprocesā par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.