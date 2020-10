Policija pieļauj, ka Rebenokam nolaupītā pulksteņu kolekcija varētu būt nonākusi Krievijā

Krievijas tiesībsargājošās iestādes ir saņēmušas no Latvijas policijas pieprasījumu saistībā ar dārgu pulksteņu kolekcijas meklēšanu. No pieejamās informācijas var secināt: domāta kolekcija, kuru nozaga no nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka mājas, vēsta "rus.delfi.lv". Latvijas policija pieļauj, ka pulksteņus varēja eksportēt uz Krieviju, norāda Krievijas Iekšlietu ministrijas Orenburgas apgabala pārvalde.

"Krievijas Iekšlietu ministrijas Nacionālā Centrālā biroja Interpola grupa Orenburgas apgabalā saņēma informāciju, ka 2020. gada 20. septembrī Latvijā tika izdarīta laupīšana, tās rezultātā tika nozagta dārgu pulksteņu privāta kolekcija. Kolekcijas īpašnieks tika nogalināts. Latvijas tiesībsargājošās iestādes uzskata, ka ļaundari var mēģināt ievest nozagto kolekciju Krievijas Federācijas teritorijā vai pārdot Krievijas Federācijas pilsoņiem, " teikts Orenburgas apgabala pārvaldes oficiālajā paziņojumā.

Tiesībsargājošās iestādes izplatīja arī nozagto pulksteņu sarakstu. Tajā ir 29 pulksteņu modeļi no pasaules slavenākajiem ražotājiem: "Breguet," "Rolex," "Ulysse Nardin," "Breitling" un citiem. Pēc "Delfi" aprēķiniem, kolekcijas kopējās izmaksas ir vismaz 130 000 eiro.

"Delfi" vērsās Latvijas Valsts policijā, lai skaidrotu, vai šī tiešām ir tā pati kolekcija, kas tika nozagta no Pāvela Rebenoka mājas. Tāpat arī, lai jautātu, vai šī informācija ir nodota Interpolam, kāpēc policija neizplata šo informāciju Latvijā. "Izmeklēšana turpinās, tāpēc šobrīd izmeklēšanas interesēs mēs nesniedzam sīkākus komentārus," atbildēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Krista Andersone.

Tiesa, Iekšlietu ministrijas Orenburgas apgabala pārvaldes paziņojumam pievienotā failā ir iekļauts pulksteņu modelis "Panerai Luminor Due Automatic Black" (iegādāts 2018. gada 20. decembrī Dubaijā), kura garantijas sertifikātā ir Pāvela Rebenoka vārds.

Kā ziņots, Rebenoks tika nogalināts naktī uz 20.septembri Langstiņos, bet viņa partneris Ingus Balandins uzbrukumā tika ievainots.

Saistībā ar notikušo policijā sākts Kriminālprocess pēc krimināllikuma 117.panta par slepkavību, ja tā saistīta ar laupīšanu. Policija gan aizvien neizslēdz arī iespēju, ka Rebenoka slepkavības motīvi varētu būt saistīti ar viņa profesionālo darbību, tomēr šī versija esot mazāk ticama.