Policija Rīgas centrā aiztur jau iepriekš sodītas kabatzagles

Trešdien Rīgā Valsts policijas darbinieki aizturējuši divas jau iepriekš sodītas kabatzagles, kuras pieķertas nozieguma brīdī, portālu "Delfi" informēja Valsts policija.

Trešdien, 18. decembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Kabatzādzību apkarošanas grupa Rīgas Centrālajā stacijā pamanīja divas sievietes, kuras jau iepriekš vairākas reizes nonākušas likumsargu redzeslokā un ir sodītas par kabatzādzībām. Policisti uzsāka detektīvdarbību, lai nepieļautu, ka šīs personas atkārtoti apzog iedzīvotājus.

Sievietes devās uz lietotu apģērbu veikalu Rīgas centrā, un policisti viņām sekoja. Veikalā viena no sievietēm izvilka kādai jaunietei no plecu somas naudas maku, kurā atradās 85 eiro, un padeva to savai pāriniecei. Cietusī notikušo pat nebija pamanījusi, norāda likumsargi. Kad garnadzes izgāja no veikala, policisti viņas aizturēja, kā arī atguva zagto maku ar naudu, kas tika atdots cietušajai jaunietei.

Aizdomās turētās ir dzimušas 1966. un 1968. gadā.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Uz izmeklēšanas laiku aizturētajām personām ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Valsts policija atgādina, ka garnadži visbiežāk kabatzādzības izdara ļaužu pilnās vietās – sabiedriskajā transportā un to pieturvietās, centrālajā stacijā un stacijas tuneļos, tirdzniecības vietās un citviet. Tāpēc šajās vietās ieteicams saglabāt papildus piesardzību.

Lai nekļūtu par kabatzagļa upuri, policija atgādina dažus vienkāršus ieteikumus:

- sabiedriskās vietās jābūt īpaši vērīgam;

- maki, telefoni un citas vērtīgas mantas jāglabā iekškabatās;

- nedrīkst vērtīgas mantas glabāt mugursomā;

- rokassomas un plecu somas jānēsā priekšpusē un pēc iespējas tās jāpietur.