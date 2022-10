Policija rosina apsūdzēt divus vīrus par 74 marihuānas stādu audzēšanu

Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par marihuānas audzēšanu lielā platībā Kuldīgā un nodevusi krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, portālu "Delfi" informēja policijas pārstāve Madara Šeršņova.

Šā gada 30. jūnijā likumsargi kriminālprocesa ietvaros veica kratīšanu divu vīriešu īpašumos un automašīnās, un vienā no automašīnām atrada nelielu daudzumu marihuānas, savukārt vienā no īpašumiem konstatēja siltumnīcu, kurā atradās 74 marihuānas stādi.

Vīrieši tika aizturēti un viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka diviem vīriešiem radās nodoms izaudzēt narkotiskās vielas saturošus augus un abi vienojās par turpmākajām darbībām, lai šo plānu īstenotu.

Viens no vīriešiem ieguva marihuānas sēklas, pēc tam sagatavoja zemi, neatļauti iesēja sēklas zemē sagatavotās paletēs.

Vīrieši uzcēla siltumnīcu marihuānas audzēšanai un sanagloja no koka dēļu gabaliem kastes jeb podus, kuros pēc tam iestādīja 74 marihuānas stādus, laistīja tos, apkopa un uzraudzīja to augšanas procesu siltumnīcā, ar mērķi panākt to nogatavošanos, kā rezultātā neatļauti izaudzēja 74 augus, kas saturēja 7564,88 gramus marihuānas, informē VP.

Vīrieši iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un izmeklēšanā ar policistiem sadarbojās, kā arī savu vainu atzina.

Saskaņā ar Krimināllikumu, par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteiks tiesa.