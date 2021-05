Policija Talsos uzsāk vairākas lietvedības par sejas aizsargmasku nelietošanu braukšanas apmācībās

Valsts policija (VP), reaģējot uz saņemto informāciju no iedzīvotājiem par iespējamiem likumpārkāpumiem no autoskolu instruktoru puses, veicot braukšanas apmācības, aizvadītajā nedēļā rīkoja profilaktisko pasākumu Talsos, kurā dažu stundu laikā uzsāka sešus administratīvo pārkāpumu procesus, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Madara Šeršņova.

12. maijā likumsargi, ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības, rīkoja profilaktisko pasākumu, un dažu stundu laikā tika uzsākti seši administratīvo pārkāpumu procesi par sejas masku nelietošanu braukšanas apmācību laikā. Četros gadījumos konstatēts, ka braukšanas apmācības veicēji nelietoja mutes un deguna aizsegus, savukārt divos gadījumos mutes un deguna aizsegu nelietoja apmācāmie.

Personām bija dažādas atrunas par to, kāpēc tās uzskatīja, ka sejas masku var nelietot, taču atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, mācību apguves laikā maskas ir jālieto arī transportlīdzekļos. Policija piemin, ka instruktori nebija vietējie, bet gan no Kuldīgas un Saldus. Tajā pašā dienā likumsargi saņēma atkārtotu zvanu no iedzīvotājiem par to, ka mācību automašīnās tiek novērots tas, ka maskas netiek lietotas par spīti tam, ka Valsts policija tajā dienā jau veica pārbaudes.

Ministru kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosaka, ka mācību apguves laikā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ir nodrošināta telpu (tai skaitā transportlīdzekļa) pastiprināta vēdināšana. Par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.

Reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, Valsts policija šādas pārbaudes rīkos arī turpmāk.