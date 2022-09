Policija Tukuma novadā notver bēgošu dzērājšoferi

Valsts policijas (VP) likumsargi sākuši divus administratīvo pārkāpumu procesus pret iedzērušu vīrieti, kurš 16. septembrī pusstundu pirms pusnakts ar automašīnu "Volkswagen Passat" centās aizbēgt no policijas, portāls "Delfi" noskaidroja VP.

Tukuma iecirkņa policisti Engures pagastā ceļa malā pamanīja stāvošu automašīnu „Volkswagen Passat", kurai bija ieslēgti avārijas gaismu signāli. Transportlīdzekļa dzinējs bija iedarbināts, logs vadītāja pusē – atvērts, un pie stūres gulēja kāds vīrietis.

Pēc policista vairākkārtējiem jautājumiem, vai viss ir kārtībā, vīrietis pamodās, taču runāja neskaidri, nespēja atbildēt uz jautājumiem un bija jūtama spēcīga alkohola smaka. Lai arī inspektors vairākas reizes aizrādīja, ka nedrīkst vadīt transportlīdzekli, esot alkohola reibumā, vīrietis mēģināja uzsākt braukšanu. Policists brīdināja, ka šoferim automašīnas vadīšanas gadījumā tiks piemērots sods, tomēr vīrietis ignorēja likumsarga norādījumus un strauji uzsāka braukšanu.

Policisti nekavējoties sāka dzīties pakaļ ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem, kā arī vairākkārtīgi pa skaļruni tika dota pavēle transportlīdzekli apturēt, tomēr vīrietis ignorēja policistu prasības un turpināja braukt, strauji bremzējot un paātrinot ātrumu un haotiski mainot braukšanas joslas, tādējādi vairākas reizes radīja bīstamas avārijas situācijas.

Agresīvais un iereibušais šoferis tika apturēts, kad policistiem palīgā ieradās vēl viena ekipāža. Atverot automašīnas kreisās puses priekšējās durvis un pielietojot speciālos cīņas paņēmienus, likumsargi vadītāju izvilka no transportlīdzekļa. Lai novērstu turpmāku iespējamu bēgšanu, dzērājšoferis tika aizturēts un viņam uzlika rokudzelžus.

Policijā par notikušo pret 1972. gadā dzimušo vīrieti sākti administratīvo pārkāpumu procesi – par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai un par nepakļaušanos atkārtotai un vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli, proti, par bēgšanu. Vienlaikus vīrietim piemērots aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumam gan par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, gan par bēgšanu no policijas transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.