Policija vēršas pie iedzīvotājiem: meklē ar Rusiņu saistītus foto un video

Valsts policija turpina meklēt par sievietes slepkavību aizdomās turēto Leonu Rusiņu un aicina iedzīvotājus iesūtīt izmeklētājiem foto un video materiālus, kuros varētu būt fiksēts aizdomās turamais, informēja policija.

Pēc policijas vārdiem, tā "turpina aktīvus un plašus" Rusiņa meklēšanas pasākumus, "pielietojot atbilstošu taktiku un metodiku". Patlaban izmeklēšanā policija strādā trīs pamatvirzienos - ka persona ir izdarījusi pašnāvību, atrodas Latvijā vai ārvalstīs.

Līdz šim policija esot veikusi apjomīgu darbu, tostarp pieprasot un izņemot video kameru ierakstus, kuru kopējais apjoms veido ap vienu terabaitu, un patlaban tiek veikta izņemto video materiālu analīze. Meklēšanas pasākumu laikā aptaujāti ap 30 cilvēki, kā arī līdz šim pārbaudītas vairākas personas, par kurām iedzīvotāji ziņoja, ka, iespējams, tās ir meklētais vīrietis.

Foto: Valsts policija

Jau ziņots, ka mežā netālu no Aiviekstes upes atrasta pamesta automašīna, ar kuru meklētais vīrietis pārvietojās slepkavības izdarīšanas dienā un attiecīgi veikti šīs apkārtnes pārmeklēšanas pasākumi, tostarp piesaistot papildresursus no Zemessardzes un brīvprātīgās organizācijas "Helper Latvia". Šajā apkārtnē pārmeklēts gan meža masīvs, gan arī upes gultne, izmantojot gan tehniskos līdzekļus, gan cilvēkresursu, tostarp kinologus.

Policiju īpaši interesē jebkāda ar Rusiņu saistītā video vai foto materiālā fiksētā informācija šī gada aprīlī – gan pirms, gan pēc noziedzīga nodarījuma pastrādāšanas 16. aprīlī.

Vizuālos materiālus, kā arī jebkādu citu izmeklēšanai nozīmīgu informāciju, policija aicina sniegt Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldei sekojošos veidos. Pirmkārt, foto un video iespējams augšuplādēt saitē šeit. Otrkārt, jebkādu citu izmeklēšanai būtisku informāciju var nodot, zvanot par tālruni 110 vai 67006736.

Policija aicina iedzīvotājus pārskatīt viņu rīcībā esošos resursus – fotokamerās fiksēto informāciju, video reģistratoros fiksēto, kā arī, pārskatot pie ēkām izvietoto kameru ierakstus, un dalīties ar jebkuru informāciju, par ko rodas aizdomas, ka tā varētu būt saistīta ar meklējamo personu.

Jau ziņots, ka 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls "Delfi" vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022.gada 18.februārī pie iepirkšanās centra "Sēlija". Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem īsti gaidīto palīdzību nav saņēmusi - viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču "tas neko nedeva". Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka "viens nepareizs solis un viss būs pagalam", proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Valsts policijas priekšnieks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli". Ruks uz šo gadījumu aicināja skatīties plašāk, proti, būtu nepieciešams veikt grozījumus likumos, kas paredzētu bargāku atbildību par gadījumiem, kad persona nepilda jau tiesas noteiktos pienākumus.