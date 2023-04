Policistes versija: sliktās redzes dēļ neiesaistījos Ukrainas karoga lietā

Tāpat lietas materiālos esot redzams, ka sieviete savam dzīvesbiedram esot teikusi "nevajag". Tiesas ieskatā, tas norāda, ka viņa paredzējusi vīrieša iespējamās tālākās darbības.

"Lai gan pieteicēja redzēja, ka vīrietis var veikt agresīvas darbības pret konkrētu jaunieti un pieteicējai bija iespēja iesaistīties konfliktsituācijas risināšanā, pieteicēja to aktīvi nedarīja," lasāms tiesas spriedumā.

Savukārt jautājumā par vīrieša slēpšanu tiesa uzsver, ka brīdī, kad pie viņas ieradās VP Speciālo uzdevumu bataljona (SUB) amatpersonas, viņa sākotnēji nav vērusi vaļā durvis, bet brīdī, kad tika uzsākta durvju uzlaušana, viņa tās atvērusi un sākusi lamāties, izmantojot necenzētu leksiku.

"Cik reizes var vienu un to pašu prasīt? Es taču teicu, ka nezinu, kur viņš ir! Jūs viņu šeit redzat? Es neredzu," šādi sieviete atbildējusi policistiem, kas vairākkārt viņai vaicāja, vai vīrietis atrodas mājās.

Tāpat nu jau bijusī policiste pārējām amatpersonām draudējusi "sagādāt nepatikšanas".

Stāsts līdz šim

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka maija beigās sabiedrību pāršalca ziņa par to, ka skolnieku ar Ukrainas karogu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" piekāvis kāds no auto pēkšņi izlēcis vīrietis, kurš pats no notikuma vietas aizbēdzis, bet vēlāk atrasts mājas bēniņos aiz skursteņa un aizturēts.

Pēcāk arī publiski izskanēja, ka agresora dzīvesbiedre, kura notikuma brīdī viņam sēdējusi blakus auto, ir policijas darbiniece. Viņa sākotnēji no darba tika atstādināta. Tā kā pastāvēja aizdomas, ka sieviete palīdzējusi vīrietim slēpt savu auto un slēpties pašam, prokurore izdalīja atsevišķu procesu un nosūtīja to izvērtēšanai IDB.

Vīrietim, kurš uzbruka skolniekam, prokurors sagatavoja priekšrakstu par sodu – 200 stundām sabiedriski derīga darba. Sitējs jaunietim ir arī samaksājis prasīto morālo kompensāciju.

Cietušā jaunieša advokāts Egons Rusanovs iepriekš norādīja, ka tikai reāls cietumsods var atturēt citus no šādiem naida noziegumiem.

Vēlāk viņš "Facebook" informēja, ka Ģenerālprokuratūra atcēlusi prokurora pieņemto lēmumu par sabiedriskajiem darbiem policistes dzīvesbiedram. Rusanovs rakstīja, ka saņēmis vēstuli no Ģenerālprokuratūras, ka 14. jūnija prokurora priekšraksts par sodu atcelts kā nepamatots un kriminālprocess tiek atjaunots. Tagad likumsargiem esot jāvērtē naida noziegumu esamība vīrieša rīcībā.