Policistiem par 48 kilogramu medus iespējamu saņemšanu kukulī lūdz piespriest cietumsodu

Valsts policijas (VP) darbiniekiem, kas tiek apsūdzēti par 48 kilogramu medus kā kukuļa pieprasīšanu par administratīvā procesa neuzsākšanu par traktora vadīšanu bez tiesībām, prokurors Pāvels Sondors tiesas debatēs lūdza piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu, kā arī sodīt abus policistus ar reālu brīvības atņemšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Iekšējās drošības birojs (IDB) Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai pērn nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret diviem policistiem, kuri no kāda transportlīdzekļa vadītāja apmaiņā pret administratīvā pārkāpuma neformēšanu par pieļautajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem pieprasīja un pieņēma salīdzinoši netipisku kukuļa veidu – gandrīz 50 kilogramus medus.

Apsūdzētie lietā ir Aigars Galējs un Uldis Rīdzinieks.

Kā ceturtdien tiesas sēdē sacīja prokurors Sondors, policistam Galējam piemērojams bargāks sods – brīvības atņemšana uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem, un papildu tam – arests nekustamajam īpašumam, automašīnai un liegums uz noteiktu laiku ieņemt amatu Valsts policijā.

Savukārt Rīdziniekam, prokurora skatījumā, piemērojama brīvības atņemšana uz trim gadiem, arestējot nekustamo īpašumu, automašīnu, un ieņemt amatu Valsts policijā.

Abi Valsts policijas darbinieki tiek apsūdzēti pēc Krimināllikuma 320. panta trešās daļas – par kukuļņemšanu personu grupā.

Par šādu noziegumu draud brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Abi likumsargi savās liecībās noraidīja izvirzītās apsūdzības, paužot, ka konkrētajā situācijā nav bijis pamats uzsākt lietvedību, jo traktora vadītājs nav piedalījies ceļu satiksmē. Ņemot vērā, ka viņam līdzi nav bijuši nepieciešamie dokumenti, tos atveda uzņēmuma saimniece.

Uldis Rīdzinieks savā liecībā sacīja, ka nav pieprasījis un ņēmis kukuļus no lietā iesaistītās personas. Policists ar sievieti sācis sadzīvisku sarunu un uzzinājis, ka cilvēki ražo medu, interesējies par tā tilpumu un cenām, apsverot iespēju to vēlāk iegādāties. Kā sacīja apsūdzētais, divus spaiņus nekad nav vēlējies, jo tik daudz nebūtu vajadzīgs.

Arī otrs apsūdzētais policists Aigars Galējs noraidīja pret viņu virzītās apsūdzības, un pauda, ka nav iesaistīts kukuļņemšanā.

Pēc prokurora teiktā, nākamajā dienā bijusi policistu sarakste par medu. Savā liecībā Galējs pauda, ka saraksta bijusi ar humoru – runa bijusi ne tikai par medu, bet arī par citām lietām – motoreļļu, riepām.

Valsts apsūdzības uzturētājs Sondors pauda, ka policisti rīkojušies mantkārīgi, pieprasot kukuli. Viņaprāt, nav pamata apšaubīt, ka likumsargu liecībās ir apstākļu nesakritības un tās ir pretrunā ar pārējiem lietas materiāliem, tādējādi tās vērtējamas kritiski.

Viņš minēja, ka policisti bija vienojušies par medus saņemšanu. Spriežot par sodu, ir jāņem vērā, ka noziegumu izdarījuši policijas darbinieki, kas ir valsts amatpersonas, atzina prokurors Sondors.

Apsūdzētā Rīdzinieka advokāts Gatis Dirnēns pauda pierādījumu neesamību saistībā ar to, ka traktora šoferis nav pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus – nav pierādījumu, ka viņš piedalījies satiksmē un tādējādi pārkāpis likumu, darot to bez traktora vadīšanas tiesībām. Līdz ar to policistiem nav bijis pamats uzsākt administratīvo lietvedību, kas savukārt būtu pamats kukuļa pieprasīšanai.

Viņš sacīja, ka medus devējai tāpat nav bijis pamats baidīties par administratīvā procesa uzsākšanas – tās ir bijušas "sievišķīgas bailes".

Savas runas izskaņā viņš sacīja, ka tā bijusi neobjektīva un safabricēta izmeklēšana, un lūdza pilnībā attaisnot savu aizstāvāmo.

Tāpat Galēja aizstāvis sacīja, ka nav pierādījumu, ka policists pieprasījis kukuli. "Nav noticis noziedzīgs nodarījums vispār," pauda advokāts Gailis, pieminot, ka izmeklēšanā ir vairākas juridiskas kļūmes, piemēram, nav notikusi ekspertīze, kas apstiprina, ka traukos bija medus un kāda ir to vērtība. Gailis arī sacīja, ka prokuroram, iespējams, vajadzētu kaunēties.

Prokurors atbildē norādīja, ka pierādījumu kopums ir pietiekams, lai apsūdzētos sauktu pie atbildības.

Nākamā tiesas sēde, kurā apsūdzētie teiks pēdējo vārdu, notiks 18. augustā pulksten 11.