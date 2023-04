Policists dzērājšoferi eskortējis pēc 500 eiro kukuļa, vēsta laikraksts

Aizvadītajā gadā par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem aizturēta tikai viena Valsts policijas (VP) amatpersona – bijušais policijas jaunākais inspektors Kristaps Horeliks, kuru "kāds pagalam piedzēries autovadītājs tā iekārdināja ar 500 eiro kukuli, ka kārtības sargs viņu gandrīz līdz pašam bankomātam eskortēja ar motociklu", ceturtdien vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn aizturētas astoņas policijas amatpersonas, tostarp viena par koruptīva rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. 2021. gadā tika aizturētas 11 policijas amatpersonas, tostarp četras par korupciju, bet 2020. gadā – 21, tostarp 16 par korupciju, atsaucoties uz VP sniegto informāciju, atgādina laikraksts.

Laikraksts ceturtdien vēsta, ka tad, ja VP vadības statistika ir precīza, tad runa kā par vienīgo pērn aizturēto ir par Horeliku.

Kriminālprocesā, kurā viņš tika apsūdzēts kukuļa pieņemšanā, šā gada sākumā tiesa apstiprināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurores Intas Liepas vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Horelikam tika piespriesta nosacīta brīvības atņemšana uz diviem gadiem un ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, kā arī uz trīs gadiem atņemtas tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu.

"Latvijas Avīze" raksta, ka 1990. gadā dzimušais tukumnieks Horeliks dienestu VP sāka 2015. gadā kā Policijas koledžas kadets. Kopš 2016. gada viņš ieņēmis jaunākā inspektora amatu.

2022. gada 22. augusta pēcpusdienā Horeliks ar dienesta motociklu patrulēja Kurzemes pusē, kad par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu apturēja automašīnu "VW Sharan".

Kad autovadītājs no auto izkāpa, izrādījās, ka viņš ir acīmredzamā alkohola ietekmē. Sarunas laikā dzērājšoferis jautājis, "vai visu nevar nokārtot vienkāršāk", un izvilka no kabatas bankas karti. Pārkāpējs policistam apsolījis no bankas konta izņemt un atdot 500 eiro, ja tas viņu atlaidīšot nesodītu, raksta laikraksts.

Horeliks sava dienesta motocikla tehniskajā iekārtā sameklēja tuvākā bankomāta atrašanās vietu – tā bija Aizputē, tāpēc policists informējis pārkāpēju, ka viņš ar motociklu brauks pa priekšu, bet tas savā mašīnā lai sekojot. Tā policista eskortēts "VW Sharan" aizbrauca līdz zīmei "Aizpute". Līdz pašam bankomātam Horeliks dzērāju pie stūres gan nebija gatavs pavadīt, tāpēc lika viņam ceļu turpināt vienam, bet pats palika gaidīt solīto kukuli, rakta "Latvijas Avīze".

"VW Sharan" vadītājs aizbrauca līdz bankomātam, izņēma no tā 500 eiro un devās atpakaļ pie sava auto, taču, redzēdams, kādā streipuļojošā gaitā līdz bankomātam un atpakaļ pārvietojās automašīnas vadītājs, kāds aizputnieks piegāja pie mašīnas un no aizdedzes izņēma atslēgu.

Laikraksts vēsta, ka kukuļdevējs sācis taisnoties un rādīt naudu, teikdams, ka tas ir kukulis, kas jāaizved ceļu policistam, kas viņu gaidot pie pilsētas robežas.

Aizputnieks sēdies savā auto un devies to pārbaudīt – viņš pārliecinājies, ka pie zīmes "Aizpute" tiešām stāv policists – motociklists un kaut ko gaida.

Līdz ar to gan dzērājšoferim netika vairs ļauts vadīt automašīnu, gan arī Iekšējās drošības birojs uzzinājis par koruptīvu noziegumu, kas veiksmīgi tika izmeklēts un atklāts, ziņo "Latvijas Avīze".