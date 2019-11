Prokuratūra cēlusi apsūdzību audžuvecākiem, kurus tur aizdomās par vardarbību pret bērniem

Prokuratūra cēlusi apsūdzību abiem audžuvecākiem, kas turēti aizdomās par emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbību pret saviem audžubērniem.

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska portālu "Delfi" informēja, ka lēmums par apsūdzību pieņemts 4. oktobrī.

Sievietei apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 174. panta 1. daļas un Krimināllikuma 174. panta 2. daļas. Šie likuma panti paredz kriminālatbildību par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo un mazgadīgo, ja ar to nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs.

Sieviete noziedzīgo nodarījumu izdarījusi pret astoņiem cietušajiem.

Savukārt vīrietim apsūdzība celta pēc Krimināllikuma 160. panta 3. daļas par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo, Krimināllikuma 160. panta 4. daļas par seksuālu vardarbību pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, Krimināllikuma 159. panta 2. daļas par nepilngadīgā izvarošanu, Krimināllikuma 174. panta 2. daļas un Krimināllikuma 174. panta 1. daļas - par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo un mazgadīgo.

Jau ziņots, ka Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā aizdomās par fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem aizgādībā esošiem bērniem aizturēti abi audžu vecāki. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizbildņi pret audžubērniem vardarbīgi izturējušies sistemātiski un ilgstošā laika periodā.

Turklāt divas no nepilngadīgajām audžumeitām cietušas no seksuālās vardarbības.

No policijas teiktā izriet, ka no sievietes emocionālās vardarbības cietuši astoņi bērni. Savukārt no vīrieša – divas 15 gadus vecas meitenes cietušas no seksuālas vardarbības, bet divi zēni – no fiziskas vardarbības.

Vaicāts par citiem cietušajiem bērniem, Lavčinovskis norādīja, ka aizturēšanas brīdī audžuģimenē bijuši pieci bērni – visi skolas vecumā, aptuveni 7 līdz 15 gadus veci. Taču izmeklēšanā konstatēti arī trīs cietuši bērni, kas aizturēšanas brīdī vairs nedzīvoja ģimenē.