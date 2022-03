Prokuratūra pie atbildības par Bezzubova slepkavību sauc sešas personas

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore pieņēmusi lēmumus par sešu personu saukšanu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 118. panta 5. punkta, proti, par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja to izdarījusi organizēta grupa, saistībā ar pērn notikušo futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Prokuratūrā norādīja, ka šī gada 7. martā Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā tika saņemts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas ierosinājums uzsākt kriminālvajāšanu par pērn 14. aprīlī izdarīto Bezzubova slepkavību.

Šobrīd turpinās pirmstiesas kriminālprocess, kura ietvaros tiek veiktas nepieciešamās procesuālās darbības, tādēļ, lai neietekmētu tālāku izmeklēšanu, plašāki komentāri no prokuratūras puses netiek sniegti.

Jau vēstīts, ka februāra beigās Krievijas galvaspilsētā Maskavā tika aizturēti divi par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību aizdomās turētie – Ivans Agapitovs un Deniss Koņaškins.

Uzbrukums Bezzubovam notika Purvciemā 2021. gada 14. aprīlī brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu. Uzbrucēji pārvietojās ar melnas krāsas "BMW X5" markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem.

Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto tika raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.

Vasarā policija paziņoja, ka meklēšanā izsludināti 1967. gadā dzimušais Ivans Agapitovs un 1975. gadā dzimušais Deniss Koņaškins, kuri ir galvenie aizdomās turamie Bezzubova slepkavībā.