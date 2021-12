Prokurors: apsūdzības mainīšana Magoņa un Osinovska lietā padara to saprotamāku

Apsūdzības mainīšana VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) bijušā valdes priekšsēdētāja Uģa Magoņa un uzņēmēja Oļega Osinovska lietā padara to "daudz skaidrāku un saprotamāku", izteicās Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Māris Leja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Leja skaidroja, ka prokuratūra izslēgusi no Magoņa un Osinovska apsūdzības vienu no kukuļa maksāšanas mērķiem, proti, ka maksājuma mērķis bijis panākt, ka AS "Daugavpils lokomotīvju remontu rūpnīca" iegūst pasūtījumus lokomotīvju remontam no Krievijas uzņēmuma "Krievijas dzelzceļš".

No Osinovska apsūdzības izslēgts kukuļa piedāvājums kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums. Šādi prokuratūra rīkojusies, jo apsūdzībai tomēr pietrūkuši tieši pierādījumi.

Pēc izmaiņām katram apsūdzētajam inkriminēts viens noziegums: Magonim - kukuļņemšana, bet Osinovskim - naudas došana.

Minētajā krimināllietā pirmajā instancē apsūdzību uzturēja prokurore Evita Masule, taču protestu par tiesas spriedumu iesniedza virsprokurors Leja.

Viņš, iepazīstoties ar lietas materiāliem, uzskata, ka apsūdzības grozīšana padara apsūdzību "daudz skaidrāku un precīzāku". Turklāt grozītā apsūdzība radot prokuratūrai papildus argumentus, lai atspēkotu aizstāvības argumentus.

Jau ziņots, ka pēc apsūdzības grozīšanas lietas izskatīšana apelācijas instancē atlikta līdz nākamā gada februārim.

Vidzemes rajona tiesas iepriekš abus apsūdzētos pilnībā attaisnoja, taču prokuratūra par šo spriedumu iesniedza apelācijas protestu.

Sākotnējās apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, prokuratūra uzskatīja, ka Magonim 2015.gada vasarā nodota nauda, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no uzņēmējam Osinovskim piederošās AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves.

Tāpat prokuratūra sākotnēji uzskatīja, ka Magonis apsolījis tikties ar toreizējo "Krievijas dzelzceļa" prezidentu Vladimiru Jakuņinu un panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, lai Krievijas lokomotīves tiktu remontētas Daugavpils rūpnīcā. Kopējā kukuļa summa bijusi aptuveni pusmiljons eiro, uzskatīja prokuratūra.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) Magoni aizturēja 2015.gada 6.augustā.

Pirmās instances tiesā prokuratūra bija lūgusi tiesu abiem apsūdzētajiem piemērot četrus gadus ilgus cietumsodus. Prokuratūra Magonim prasīja piemērot arī mantas konfiskāciju, atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatus valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās uz pieciem gadiem. Savukārt Osinovskim nekādi papildsodi netika prasīti.

Tāpat prokuratūra lūdza atzīt 499 500 eiro, kas tika konfiscēti, abus aizturot, par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt valsts labā.

Tiesa abus apsūdzētos attaisnoja.

Lietu izskatījis tiesnesis Kārlis Jansons, kurš norādīja, ka Magoņa kompetencē nebija nodarboties ar lokomotīvju iepirkšanu, jo šim nolūkam pastāv "LDz" meitasuzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss", kas pats labi ticis galā ar četru lokomotīvju iepirkumu arī bez Magoņa iesaistīšanās.

Attiecībā par otru Magoņa apsūdzības daļu tiesa konstatējusi, ka Magonis nav ticies ar "Krievijas dzelzceļa" vadītājiem kā Latvijas valsts amatpersona, bet gan tāpēc, ka viņam bijušas personīgas un draudzīgas attiecības ar "Krievijas dzelzceļa" vadošajām amatpersonām, norādīja Jansons.

Magoņa aktivitātes "Krievijas dzelzceļā" nekādā veidā nav bijušais saistītas ar viņa dienesta pienākumiem, vērtē tiesnesis. Magoņa dienesta pienākumos neietilpa rūpēties par Osinovska biznesa interesēm un Osinovskis ir devis naudu Magonim kā privātpersonai par viņa interešu lobēšanu "Krievijas dzelzceļā". Līdz ar to nav konstatēts nozieguma sastāvs nevienam no abiem apsūdzētajiem inkriminētajiem noziegumiem, ir pārliecināts tiesnesis.

Ņemot vērā minēto Jansons norāda, ka prokuratūra tomēr nav savākusi pietiekamu daudzumu pierādījumu izvirzītajās apsūdzībās.

Paši apsūdzētie apsūdzības neatzina. Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis vainu viņam inkriminētajā korupcijas noziegumā neatzīst, lai gan nenoliedz, ka devis naudu Magonim, bet norāda, ka a ir bijusi domāta citam mērķim.