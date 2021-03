Puma, pantera un vilka līķis – kādus eksotiskos dzīvniekus pēdējo gadu laikā izņēmusi policija

Salīdzinoši nesen Valsts policija (VP) ziņoja, ka Rīgā, Skanstes rajonā no kāda dzīvokļa izņemts melnais leopards. Dzīvniekam bija amputēti pirkstu gali. Par šo gadījumu policija uzsāka kriminālprocesu, un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa pērnā gada decembrī sodīja trīs personas, kopumā piemērojot 50 000 eiro sodu. Kopš 2018. gada VP ir izņēmusi arī pumu, trīs pūces un citus eksotiskus dzīvniekus.

3. martā pasaulē svin Starptautisko savvaļas sugu dienu, kas veltīta Vašingtonas konvencijai – tās dalībvalstis iestājas pret tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, tamdēļ portāls "Delfi" apkopojis krimināllietas, kurās pēdējos gadus Latvijā figurējušie eksotiskie dzīvnieki.

Pēdējā krimināllieta, kas saistīta ar pretlikumīgu eksotisko dzīvnieku turēšanu šī gada janvāra beigās ir nodota tiesai. Divas personas apsūdzētas par Amerikas puma concolor iegādi un turēšanu nepiemērotos apstākļos. Kriminālprocess uzsākts par apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu un par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas sakropļots – tam amputēti nagi.

Savukārt aizpērn, 2019. gada jūnijā, policija izņēmusi divas pūces. Par šo gadījumu policija materiālus nodeva Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP).

Trīs dažādi gadījumi ar eksotisko dzīvnieku izņemšanu konstatēti 2018. gadā. Vienā no tiem arī figurēja pūce. Tāpat pirms trim gadiem Valsts policija sadarbībā ar DAP izņēmusi nomedīta vilka līķi un savvaļas kaķa mazuli – servalu. Minētā kaķu suga ir izzūdoša un tā ir ierakstīta Sarkanajā grāmatā.

Gadījumā ar izzūdošā savvaļas kaķa izņemšanu notverti ļaundari, kuri gribējuši pārdot ne tikai servalu, bet arī plīvurpūci un krokodilu kārtas un lūšu izbāžņus. Tāpat, laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam, policija izņēma dažādu dzīvnieku – lūšu, ūdru, vilku, brūnā lāča ādas, kā arī lūša kažokādu. Likumsargi izņēmuši arī vairākus putnu izbāzeņus.

DAP statistika gan paver krāšņāku dzīvnieku klāstu – 2020. gadā no privātpersonām atsavinātas divas parastās žņaudzējčūskas, karaliskais pitons, Āfrikas varāns un viens Aratinga papagailis. Visi šie dzīvnieki nodoti Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam, informē DAP pārstāve Maija Rēna.

Tāpat pērn tika noslēgta vienošanās krimināllietā par deviņām ūdru ādu nelegālu tirdzniecību –apsūdzētā persona atzina vainu un nomaksāja paredzēto kaitējumu vairāk nekā 34 tūkstošu eiro apmērā.

Covid-19 – robežas slēgtas arī dzīvniekiem

Pērn samazinājies ne tikai tūrisms, bet arī līdz ar to nelegāli ievestie savvaļas dzīvnieki. Tomēr arvien biežāk DAP konstatēja neatbilstību apdraudēto dzīvnieku turēšanā nebrīvē un tirdzniecībā.

Iepriekšējos gados muitas kontroles punktos vidēji tika konstatēti 20 līdz 30 pārkāpumi gadā, savukārt 2020. gadā to skaits sarucis līdz astoņiem. Viens no biežāk konfiscētajiem "aizliegtajiem suvenīriem" iepriekš bija alkoholisko dzērienu pudeles ar čūskām tajos, taču pērn visa gada garumā reģistrēti tikai divi šādi gadījumi.

Komentējot aizvadīto gadu, Valsts policija portālam "Delfi" pavēstīja, ka par eksotisko dzīvnieku iegādi un turēšanu nodoti divi kriminālprocesi. Dzīvnieku iegādei tiek izmantoti gan personīgi kontakti, gan tiek meklēta brīvi pieejama informācija – sludinājumi internetā.

Dzīvnieku izcelsme ir ārvalstis, visdrīzāk, Čehija un Vācija, komentē policijas pārstāve Gita Gžibovska. Divos gadījumos dzīvniekus vispirms iegādājušies starpnieki, un to izcelsme ir bijusi gan legālas dzīvnieku audzētavas, kuru pirmajā iegādes posmā dokumentācija no pārdevēja puses tiek nokārtota atbilstoši, gan arī nezināmi pārdevēji, kas dzīvniekus pārdevuši slepus. Šādos gadījumos izmantoti starpnieki, un dzīvnieki pārdoti slepus, maskējoties un vairākkārt mainot tikšanās vietu, laiku, tiekoties naktīs.

Gadījumos, kad eksotiskie dzīvnieki iegādāti nelikumīgi, rada šo dzīvnieku pircējos piesardzību, kuras rezultātā dzīvnieku mājvietas tiek ierīkotas pēc pašu izpratnes, uzklausot neprofesionāļu konsultācijas un meklējot informāciju internetā. Šādās situācijās nelegāli iegādātajiem dzīvniekiem tiek nodarīts kaitējums – piemēram, amputēti nagi, lai mazinātu to bīstamību, atzina policijas pārstāve.

Sabiedrības izpratne par dzīvnieku tiesībām un vides aizsardzību kopumā pieaug, un šāda veida noziegumiem ir liela sabiedriskā rezonanse, secina VP.