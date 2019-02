Raidījums: Piensaimnieki tiesājas ar bijušo iekšlietu ministru Jaundžeikaru

Vidzemes piensaimnieki – četras zemnieku saimniecības un viena privātpersona - tiesā iesūdzējuši bijušo iekšlietu ministru un kādreizējo Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāju Dzintaru Jaundžeikaru. Viņa piena uzpirkšanas uzņēmums "Kalnbudes" pērn palicis parādā lielas summas par piegādāto svaigpienu, - šovakar vēstīja LNT Ziņas. Procesi pret Jaundžeikaru sākti Limbažos, Madonā un Valmierā.

No Jaundžeikara uzņēmuma "Kalnbudes" piensaimnieki tiesā vēlas piedzīt kopsummā 110 255 eiro kā pamatsummu, plus vēl kavējuma soda procentus, jo prasības celtas par notikumiem 2018.gada sākumā. No izdalītajiem atsevišķajiem pieciem procesiem šodien Vidzemes rajona Limbažu tiesa skatīja Siguldas novada Allažu pagasta piensaimniecības "Jaunveltiņi" prasību atgūt 29 tūkstošus eiro.

Naudas nesaņemšana laikā zemniekiem radījušas problēmas, LNT Ziņām skaidroja z/s "Jaunveltiņi" piensaimnieks Aivars Krūmkalns: "Pirms pavasara, kad jāiegādājas visi materiāli lauku apstrādei, kad ir lielākie izdevumi, tajā brīdī parādās lielākais robs vairāk nekā mēneša budžeta apjomā. Tas, protams, rada zaudējumus, jo ir jāaizņemas papildu līdzekļi, par ko savukārt jāmaksā procenti."

Atbildētāja krēsls Limbažu tiešā šodien gan palika tukšs. Norādot uz veselības problēmām, bijušais iekšlietu ministrs rakstiski aicināja lietas izskatīšanu atlikt. Tiesnese Daina Glinka šo lūgumu neapmierināja, jo darba nespējas lapā nav bijis norādes uz gultas režīmu vai liegumu iziet ārpus mājas. Turklāt Jaundžeikars nav radis iespēju pilnvarot kādu savu pārstāvi. Lieta tika izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Piensaimniekus tiesā, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību, aizstāv Lauku atbalsta dienests, kura pārstāvis Sandris Briedis uzsver - esot skaidri pierādījumi, ka Jaundžeikara uzņēmums svaigpienu no zemniekiem saņēmis, bet naudu nav samaksājis: "Pavadzīmes ir parakstījis Dzintars Jaundžeikars, apliecinot to, ka piens ir pieņemts un atrodas jau viņa īpašumā un ir jāveic samaksa."

Kāpēc šāda situācija radusies, Dzintars Jaundžeikars, klātienē satikts savā Vidrižu pagasta saimniecības pagalmā, atteicās sniegt jebkādus komentārus. Saskaņā ar Lursoft, Jaundžeikara uzņēmuma "Kalnbudes" apgrozījums 2017. gadā bija 5,6 miljoni eiro. Pārskatā gan teikts, ka uzņēmumam "nav pietiekoši apgrozāmie līdzekļi, lai savlaicīgi veiktu norēķinus ar kreditoriem, bet sabiedrības vadība uzskata, ka plānotā naudas plūsma ļaus savlaicīgi veikt norēķinus ar kreditoriem".

Tiesvedības pret bijušo politiķi sāktas ne tikai Limbažos, bet arī Valmierā un Madonā. Piemēram, Sējas novada z/s "Robežnieki" vēlas atgūt 29 tūkstošus eiro, bet piensaimniece no Raunas – 27 tūkstošus eiro.

"Es domāju, ka tas ir vīrs un vārds, ja viņš ir bijis ministrs un var uzticēties," ar vilšanos saka Vita Dalbiņa, Raunas z/s "Gaidas" piensaimniece.

Arī Sējas novada z/s "Robežnieki" piensaimnieks Normunds Kalniņš izteica līdzīgu domu: "Atbildētājs ir bijušais iekšlietu ministrs, kam vajadzētu rūpēties par tiesiskumu valstī. No tādas iestādes pārvaldītāja šādu rīcību bija grūti iedomāties."

Zemnieki apgalvo, ka neesot bijis iespējams ar Jaundžeikaru noslēgt ārpus tiesas izlīgumu. Pēc piensaimnieku stāstītā Dzintara Jaundžeikara uzņēmums "Kalnbudes" darbojies kā starpnieks, piena uzpircējs, starp zemniekiem un piena kombinātiem.

Spriedums lietā z/s "Jaunveltiņi" pret z/s "Kalnbudes", kas ir viena no kopējiem pieciem procesiem, gaidāms 22. februārī.