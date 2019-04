RD līgumu ar Krimas tilta projektētājiem noslēdza pirms sankcijām, secinājis VDD

Valsts drošības dienests (VDD) pieņēmis lēmumu nesākt kriminālprocesu par Rīgas domes (RD) sadarbību ar Krimas tilta projektētājiem, jo līgums un pirmie divi maksājumi notikuši pirms sankciju noteikšanas.

VDD portālam "Delfi" apstiprināja, ka dienests pieņēma lēmumu nesākt kriminālprocesu par RD sadarbību ar Krimas tilta projektētājiem, jo netika konstatēts noziedzīgs nodarījums.

VDD pārbaudē konstatēja, ka RD ar Krimas tilta projektētājiem līgumu noslēdza jau 2016. gadā un pirmos divus maksājumus veica pirms pret sankcionēto personu tika noteiktas sankcijas.

Drošības dienests skaidro, ka Eiropas Savienības (ES) jurisdikcijā esošās personas finanšu līdzekļu nodošana regulas "Par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība" pielikumā iekļautai juridiskai personai ir aizliegta. Tomēr, ja pārskaitījums izriet no saistībām, kas radušās saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms dienas, kad pret sankcionēto personu noteiktas sankcijas, ir piemērojams regulas izņēmums.

Tādejādi regula neparedz atbildību par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms sankcionēšanas datuma. Taču kompetentajai institūcijai ir pienākums pārliecināties, ka maksājums patiešām ir jāveic saskaņā ar šādu līgumu, norāda VDD.

Jau ziņots, ka NA frakcija VDD (toreiz Drošības policijā) vērsās pagājušā gada 29. oktobrī, lūdzot izvērtēt turpmāku Rīgas domes sadarbību ar Krievijas uzņēmumu, kas projektējis Krimas tiltu un izstrādā arī satiksmes pārvadu Rīgā. NA frakcija uzsver, ka Krimas tilts savieno Krieviju ar Krimu, un tas nozīmē, ka šādi stiprināta Krievijas propaganda par Krimas okupāciju. NA frakcija par absurdu uzskata situāciju, ka šādi uzņēmumi var brīvi darboties Latvijas galvaspilsētā, gūstot par to ienākumus no rīdzinieku nodokļiem. Līdz ar to par šo faktu vērsās drošības iestādē.

VDD veica resorisko pārbaudi un atbildē NA frakcijai norādīja, ka Krievijā reģistrētā slēgtā akciju sabiedrība "Institut Giprostrojmost-Sankt-Peterburg" ir pilnsabiedrības "G.B.V." dalībniece. RD satiksmes departaments 2016. gada 17. augustā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību "G.B.V." par "Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietlavas iela"" projektēšanu un autoruzraudzību.

VDD pārbaudes laikā noskaidrots, ka RD Satiksmes departaments pirmos divus maksājumus pilnsabiedrībai "G.B.V." ir veicis pirms pret sankcionēto personu ir noteiktas sankcijas, savukārt galīgais maksājums uz attiecīgo brīdi nav veikts.