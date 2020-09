Rebenoka slepkavība: kratīšana notikusi arī viņa advokātu birojā

Izmeklējot 20. septembrī notikušo advokāta Pāvela Rebenoka slepkavību, Valsts policija (VP) ir veikusi kratīšanu advokātu birojā "Rebenoks & Vilders", kurā nelaiķis strādāja, portālam "Delfi" apstiprināja jurists Mārtiņš Krieķis.

Viņš norādīja, ka kratīšana norisinājusies 22. septembrī. Tāpat policija paviesojusies Rebenokam piederošā dzīvoklī. Kratīšanu laikā esot izņemti maznozīmīgi dokumenti.

Jurists gan piebilda, ka kratīšana notikusi bez tiesneša lēmuma, pamatojoties uz izmeklētāja un prokurora lēmumu.

Kratīšanas advokātu birojos ir salīdzinoši reta parādība. Advokatūras likums aizsargā advokātus no nepamatotām izmeklējošo iestāžu darbībām.

Jau vēstīts, ka Rebenoks tika nogalināts savā mājā naktī no 19. uz 20. septembri.

21. septembrī notikušajā preses brīfingā VP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks medijiem norādīja, ka noziedznieki nebija gatavojušies veikt slepkavību. Noziedznieki bija trīs, viņi bija ģērbušies viscaur melnā un izmantoja cimdus un maskas.

Vīrieši savā starpā sarunājās krieviski. Divi no uzbrucējiem bijuši aptuveni 175 centimetrus gari, viens aptuveni 180-185 centimetrus garš. Visi uzbrucēji bijuši kalsnas miesas būves, īsākie sportiski.

Vīrieši izturējās nesaudzīgi un vardarbīgi, kā rezultātā viens no cietušajiem nozieguma vietā mira. No mājas nolaupīta dārgu pulksteņu kolekcija, dārglietas, piemēram, aproču pogas. Ruks nevarēja komentēt, vai nozieguma laikā nozagta nauda. Izmeklētājs uzsvēra, ka no Rebenoka mājas nav nozagts seifs.

VP pieļauj, ka noziedznieki nav gatavojušies. Uzbrukuma brīdī izmantoti terases apdares dēļi, savukārt sasiešanai izmantots vads.

Savukārt Krieķis iepriekš portālam "Delfi" pauda, ka viņa rīcībā esošā informācija liecina, ka iebrucēji sākotnēji nogalinājuši Rebenoku, bet tikai pēc tam uzbrukuši viņa biznesa partnerim Ingum Balandinam, cenšoties noskaidrot, kur mājā atrodas vērtslietas.

Krieķis pieļāva, ka mājā nolaupītie pulksteņi varētu būt izmesti, jo tos varot izsekot pēc sērijas numuriem.

Savukārt Krieķa dzīvesbiedre Žanete Eihmane, kura arī bija tuvos draugos ar Rebenoku, savā sociālās platformas "Facebook" profilā ierakstījusi, ka pirms mājas pamešanas Balandins ticis apliets ar kādu šķidrumu, lai slēptu DNS pēdas. Jau dzēstos "Twitter" ierakstos Eihmane arī norādījusi, ka uzbrucēji Rebenoku sagaidījuši mājās. Balandinam arī piedraudēts, lai viņš par notikušo nekomunicētu ar medijiem.