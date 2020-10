Rīdzinieku lūdz apsūdzēt par viltotu 'Calvin Klein' preču ievešanu Latvijā

Valsts policija (VP) lūgusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret kādu 1984. gadā dzimušu Rīgas iedzīvotāju par "Calvin Klein" preču viltojumu ievešanu Latvijā un izplatīšanu lielā apmērā kādā apģērbu veikalā Rīgā, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

VP atgādina, ka tā pagājušā gada nogalē nāca uz pēdām personai, kura nodarbojās ar "Calvin Klein" preču viltojumu ievešanu valstī. Šo nelikumīgo darbību rezultātā preču zīmju īpašniekiem ir nodarīts 21 768 eiro kaitējums.

Šomēnes VP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa ir pabeigusi izmeklēšanu šajā kriminālprocesā un lietu nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Kriminālprocess tika sākts 2020. gada aprīlī pēc Krimināllikuma 206. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm, proti, par preču zīmes „Calvin Klein" nelikumīgu izmantošanu un izplatīšanu lielā apmērā.

Likums par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

VP vēsta, ka pārbaudes laikā kādā nelielā veikalā Rīgā tika konstatēta prece, uz kuras attēlota preču zīme „Calvin Klein", kas bija viltota un izmantota nelikumīgi lielā apmērā, radot būtisku kaitējumu preču zīmes īpašniekiem. Viltotās preces tika konfiscētas un nodotas Valsts ieņēmumu dienestam iznīcināšanai.

Turpmākās izmeklēšanas laikā tika iegūti un nostiprināti nepieciešamie pierādījumi, kuri ļāva personu atzīt par aizdomās turēto noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un viņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

VP norāda, ka personas, kuras izplata viltotu preci, ar savam darbībām maldina patērētājus, kā arī var nodarīt kaitējumu patērētāju veselībai vai pat dzīvībai. Viltotas preces tiek ražotas no nezināmas izcelsmes materiāliem un tās var būt bīstamas cilvēkam. Saskarē ar ādu no nekvalitatīvas izcelsmes materiāliem un to izgarojumiem patērētājam var rasties veselības problēmas.

Iegādājoties viltotas preces, tiek finansēti arī organizētās noziedzības grupējumi un teroristisko organizāciju darbība. Lielākie šādu organizāciju finansējuma avoti ir viltotu preču ražošana un izplatīšana. Viltojumu izplatīšana ir saistīta ar lielu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kas rada nepieciešamību pēc profesionālas naudas atmazgāšanas.

Ņemot vērā, ka, tradicionāli, pirms Ziemassvētkiem un gadu mijas, kad iedzīvotāji meklē interneta resursos svētku dāvanas, krietni pieaug piedāvāto preču, tostarp arī viltojumu, sortiments.

Tāpēc policija aicina iedzīvotājus elektroniski informēt VP par interneta vietnēm vai profiliem, ar kuru starpniecību, iespējams, tiek piedāvāts iegādāties viltotas preces. Informāciju iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pastu: enap@vp.gov.lv.

Policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa norāda, ka arī turpmāk veiks pastiprinātu Latvijas interneta segmenta monitoringu, lai identificētu fiziskas vai juridiskas personas, kas nodarbojas ar viltotu preču ievešanu un to izplatīšanu Latvijas teritorijā.