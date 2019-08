Rīgā aiztur sērijveida atkritumu konteineru dedzinātājus

Trešdien saistībā ar vairāku atkritumu tvertņu aizdedzināšanu Maskavas ielas rajonā aizturēti divi vīrieši, viens no viņiem aizdedzinājis arī dārza mājiņu, informē Valsts policija.

Valsts policija bija saņēmusi informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka naktī uz 28. augustu Rīgā, Maskavas ielas rajonā, ir degušas vairākas atkritumu tvertnes, kuras ugunsdzēsēji bija nodzēsuši. Apstākļi liecināja par to, ka, iespējams, ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana, norāda likumsargi.

Tajā pašā naktī ap pulksten 00.45 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes patruļpolicisti Rīgā, Maskavas ielā, pamanīja sadūmojumu kādā atkritumu tvertnē. Tieši tobrīd notikuma vietā tika pamanīti divi vīrieši. Patruļpolicistiem radās aizdomas, ka šie vīrieši ir saistīti ar atkritumu tvertnes dedzināšanu un viņus nekavējoties aizturēja un nogādāja Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknī.

Aizturētie vīrieši ir dzimuši 1987. gadā un 1982. gadā. Jaunākais no viņiem iepriekš vairākas reizes ir sodīts par zādzībām, savukārt viņa līdzgaitnieks iepriekš nav sodīts.

Vīrieši saistīti ar kopumā sešu atkritumu tvertņu degšanu tonakt Rīgas Latgales iecirkņa un Rīgas Ķengaraga iecirkņa apkalpojamās teritorijās. Ņemot vērā izmeklēšanā iegūto informāciju, aizdomās turētā statuss šobrīd ir piemērots 1987. gadā dzimušajam vīrietim, kurš iepriekš vairākas reizes sodīts par zādzībām, uzsver policija.

Turklāt izmeklēšanas laikā ir iegūta informācija, ka viņš šā gada jūlija beigās Rīgas Ķengaraga iecirkņa apkalpojamā teritorijā, iespējams, bija aizdedzinājis dārza mājiņu. Vīrietim nav pastāvīgas dzīvesvietas, un mājiņas dedzināšanas motīvs, iespējams, bijušas dusmas uz mājiņas īpašnieku, kurš no tās viņu padzinis, uzsver policija.

Saistībā ar mājiņas dedzināšanu pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Savukārt par atkritumu tvertņu dedzināšanas faktu Rīgas Latgales iecirknī ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 18. nodaļas – par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu.

Piektdien tiks lemts par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu 1987. gadā dzimušajam vīrietim.