Rīgā par vairākiem uzbrukumiem sievietēm aizturēts bīstams noziedznieks

21. februārī Valsts policija aizturēja vīrieti, kurš bija sadūris savu māti. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka pēc mātes saduršanas tajā pašā vakarā aizdomās turētais uz ielas Rīgā bija uzbrucis vēl četrām sievietēm, portālu "Delfi" informēja likumsargi.

Šīs personas pratināšanas laikā uzbrukumu piedzīvoja arī Valsts policijas jaunākā inspektore – aizturētais pēkšņi pielēca kājās, izdarot spēcīgu sitienu pa policistes seju, tādējādi nodarot smagus miesas bojājumus. Uzbrucējs tika nogādāts izolatorā, kur viņš tajā pašā dienā iesita arī izolatora darbiniekam. Saistībā ar notikušo pret šo personu uzsākti kriminālprocesi un viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Naktī uz 21. februāri Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa policisti aizdomās par kādas sievietes saduršanu aizturēja viņas dēlu. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka 20. februāra vakarā sieviete ar savu dēlu bija uzsākusi audzinoša rakstura pārrunas, pēc kā viņš kļuvis agresīvs un ar nazi viņu sadūris. Māte pēc iegūtajiem miesas bojājumiem aizbēga no dzīvokļa, lai lūgtu palīdzību savai radiniecei blakus dzīvoklī. Tobrīd par notikušo tika paziņots policijai, bet pa to laiku minētais vīrietis bija devies projām no notikuma vietas.

Pēc vīrieša aizturēšanas Rīgas Kurzemes iecirknī tika saņemta informācija arī no citām sievietēm, kurām vīrietis tovakar uzbrucis. Cietušās ziņoja, ka svešinieks Rīgā uz ielas viņām pienācis klāt un sitis pa seju. Savukārt vienā gadījumā uzbrukums bija izdarīts no mugurpuses.

21. februāra rītā nopratināšanas laikā uzbrukumu piedzīvoja arī Rīgas Kurzemes iecirkņa jaunākā inspektore. Kamēr inspektore pratināja aizdomās turēto, viņš piepeši pielēca kājās, ar dūri izdarot mērķtiecīgu un spēcīgu sitienu viņai pa seju. Uzreiz pēc tam nežēlīgais noziedznieks iesita vēl vienu reizi. Policisti varmāku neitralizēja, piespiežot pie zemes.

Ar smagiem miesas bojājumiem, tostarp lauztu vaiga kaulu, policiste tika nogādāta slimnīcā. Aizturētais ir dzimis 1997. gadā un iepriekš sodīts par narkotisko vielu neatļautu lietošanu un glabāšanu, huligānismu un zādzību nelielā apmērā. Arī aizturēšanas brīdī viņš, iespējams, bija narkotisko vielu ietekmē.

Jāpiemin, ka arī pēc nogādāšanas Valsts policijas izolatorā Čiekurkalnā, aizturētais iesita izolatora darbiniekam, turpina likumsargi.

Pret aizdomās turēto vīrieti saistībā ar uzbrukumu policistei ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 269. panta 1. daļas - par uzbrukumu varas pārstāvim. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Savukārt par uzbrukumu savai mātei un dažāda smaguma miesas bojājumu nodarīšanu vismaz četrām sievietēm, kā arī par uzbrukumu varas pārstāvim ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 15. panta 4. daļā, 116. panta, 125. panta pirmajā daļā, 269. panta 1. daļā paredzētajiem noziedzīgo nodarījumu sastāva pazīmēm.

Saskaņā ar Krimināllikumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 15. panta 4. daļā, 116. pantā soda ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Savukārt par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 125. panta 1. daļā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Cietusī policiste šobrīd turpina ārstēties medicīnas iestādē.

22. februārī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa piemēroja vīrietim drošības līdzekli apcietinājumu.

"Policisti, rūpējoties par sabiedrības drošību, sevi pakļauj veselības un pat dzīvības apdraudējumam. Nekad nevar zināt, kas notiek ļaundara prātā. Mums jādara viss, lai šādos ārkārtas gadījumos uzbrucēji tiktu saukti pie atbildības pēc vislielākās likuma bardzības," norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs.