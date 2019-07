Rīgā uzdarbojas viltus 'Latvijas Gāze' darbiniece, brīdina policija

Šonedēļ reģistrēti trīs gadījumi, kad pagaidām nenoskaidrota sieviete, uzdodoties par AS "Latvijas Gāze" darbinieci, ar viltu iekļuvusi senioru dzīvokļos, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Vienā gadījumā, novēršot uzmanību, sirmgalvei nozagta ievērojama naudas summa, savukārt citos gadījumos noziedzīgie plāni nav izdevušies.

Valsts policija saņēmusi informāciju par trīs gadījumiem, 2. un 3. jūlijā, kad kāda sieviete ar viltu, uzdodoties par AS "Latvijas Gāze" darbinieci un apgalvojot, ka jāpārbauda skaitītāju rādījumi, iekļuvusi senioru mājokļos Rīgā, Ķengaragā. Viltvārde centusies novērst dzīvokļu iemītnieku uzmanību un meklēt dažādus aizbildinājumus, lai tie aizietu uz citu telpu un viltvārdi atstātu vienu.

Divos gadījumos mājokļu saimnieki, nojautuši ko nelāgu, tāpēc uzmanījuši sievieti, līdz ar to viņai neizdevās neko nozagt.

Taču 3. jūlijā noziedzniece, atkal uzdodoties par AS "Latvijas Gāze" darbinieci, iekļuvusi 1925. gadā dzimušas sievietes dzīvoklī un viņu apzagusi. Ļaundare par it kā veiktajiem pakalpojumiem sievietei prasījusi samaksu. Tā ļaundare varējusi uzzināt, kur dzīvoklī glabāta nauda.

Pēc tam, lai novērstu saimnieces uzmanību, sieviete prasījusi sirmgalvei atrast un uzrādīt pasi. Kamēr meklēta pase, svešiniece nozagusi 1100 eiro un drīz vien devusies prom. Tikai vēlāk, sapratusi, kas noticis, cietusī izsaukusi policiju.

Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 1. daļas – par zādzību. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods.

Patlaban notiek izmeklēšana un tiek skaidrota minētās noziedznieces identitāte.

Policija norāda, ka arī agrāk reģistrēti pēc šādas shēmas izdarīti noziegumi, un vairākos gadījumos policija noziedzniekus ir aizturējusi.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš ir cietis no šāda nozieguma, vai kuram ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt šo noziegumu atklāšanā. Policiju var informēt tuvākajā Valsts policijas iecirknī, kā arī zvanot pa tālruņa numuru 110.

AS "Latvijas Gāze" informē, ka ar 2017. gada 1. decembri AS "Latvijas Gāze" vairs neveic nekāda veida dabasgāzes sadales tīkla apsekojumus mājsaimniecībās. Saskaņā ar likumā noteikto AS "Latvijas Gāze" reorganizāciju, ar 2017. gada 1. decembri vienīgā komercsabiedrība Latvijā, kas ir tiesīga veikt dabasgāzes sadales sistēmu apsekojumus mājsaimniecībās, ir akciju sabiedrība "Gaso".

Dabasgāzes sadales sistēmas apsekošanas gadījumos, iedzīvotāji tiek aicināti pieprasīt apsekotājus uzrādīt "Gaso" darbinieku apliecības. Šaubu gadījumā, lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašumā darbus veic "Gaso" darbinieks, jāzvana pa tālruņa numuru 155 vai 67369938 (darba dienās no pulksten 8 līdz pulksten 18), bet 114 (pēc pulksten 18 un brīvdienās).

"Gaso" darbinieka apliecības paraugu un formastērpus varat apskatīt uzņēmuma mājaslapas sadaļā "Atpazīsti Gaso".