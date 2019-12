Rīgas Centrāltirgus cigarešu lietā iesaistīto uzņēmēju Visoru patur apcietinājumā

Pārskatot drošības līdzekli AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) cigarešu nelikumīgas tirgošanas lietā iesaistītajam tirgus teritorijas nomnieka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" valdes loceklim Vilnim Visoram, Rīgas apgabaltiesa pirmdien lēma viņu paturēt apcietinājumā.

Neminot personas vārdu, Rīgas apgabaltiesā portālam "Delfi" apstiprināja, ka piemērotais drošības līdzeklis aizturētajam atstāts negrozīts.

Jau ziņots, ka Visors ir viens no četrām personām, kurām kā drošības līdzekli RCT nelikumīgo cigarešu lietā pirmās instances tiesa piemēroja apcietinājumu.

Aģentūra LETA vēstī, ka Visora advokāte Vera Mihaiļenko nav komentējusi, kas tieši klientam tiek inkriminēts un vai uzņēmējs vainu atzīst.

Jau ziņots, ka 21. novembrī un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti.

Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.

VP vadītājs Ints Ķuzis iepriekš Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka policijai ir aizdomas, ka centrālo lomu akcizēto preču nelikumīgā apritē "Rīgas Centrāltirgū" ieņēmis tieši privātuzņēmums, kam ir izīrēta daļa no tirgus. Ķuža vērtējumā, šis privātais uzņēmums esot saistīts ar noziedzības pasauli un veicis organizētu darbu akcizēto preču nelikumīgā tirdzniecībā.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" dibināts 1991.gadā un pieder trim privātpersonām – Viktoram Baklaginam, Zanei Vilcānei un Radmilai Orlovai, kura ir norādīta kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja. 2018. gadā uzņēmums strādājis ar 300 754 eiro apgrozījumu un 80 576 eiro peļņu.

Latvijas Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens" vēstīja, ka kontrabandas cigaretes RCT teritorijā pārdeva vismaz desmit nelegālos tirdzniecības punktos. Viena kontrabandas cigarešu tirgotava dienā iztirgojot aptuveni no 70 līdz 120 blokiem cigarešu, un "labās dienās" viena tirgotava pārdodot cigaretes par vairāk nekā 2000 eiro dienā. Cigarešu tirgotājam alga esot aptuveni 2000 eiro mēnesī, bet vienas "točkas" bosam – pat 13 000 eiro mēnesī.