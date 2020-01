Rīgas mikrorajonos uzdarbojas dzīvokļu apzadzēji

Valsts policija pagājušā mēnesī un šomēnes saņēmusi informāciju no vairākiem dažādu Rīgas mikrorajonu iedzīvotājiem par to, ka nakts laikā nezināmas personas no ārpuses atslēgušas dzīvokļa durvis un no koridora nozagušas dažādas mantas, lielākoties, rokassomiņas, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Visiem šādā veidā apzagtajiem dzīvokļiem bijušas zirnekļveida mehānisma slēdzenes, proti, tādas slēdzenes, kas aizslēgtas durvis fiksē vismaz trīs punktos. Saimnieki pa nakti durvīs no iekšpuses bija atstājuši atslēgas. Noziegumu cietušie konstatējuši vien no rīta.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šādi noziegumi tiek izdarīti, izmantojot speciālus rīkus, ar kuriem iespējams atslēgt zirnekļveida slēdzenes tādā gadījumā, ja atslēga no iekšpuses atstāta durvīs.

Tāpēc Valsts policija aicina iedzīvotājus vienmēr aizslēgt sava mājokļa durvis un arī, atrodoties mājās, no durvīm izņemt atslēgas.

Tāpat tiek aicināti atsaukties iedzīvotāji, kuri ir saskārušies ar aprakstīto noziedzīgo nodarījumu, bet kaut kāda iemesla dēļ, piemēram, tāpēc, ka zaudējums nav liels, par to nav ziņojuši policijai. Lai efektīvi cīnītos pret šādiem noziegumiem un varētu veikt šo nozieguma analīzi, Valsts policija aicina visus cietušos cilvēkus ar iesniegumiem vērsties tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Savukārt, ja noziegums konstatēts nesen, ar policiju iedzīvotāji aicināti sazināties pa tālruņa numuru 110.