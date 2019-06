Rimšēvičs izvairīgs par izvirzītajām apsūdzībām, norāda uz nomelnošanas kampaņu

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs piektdien, 7. jūnijā, preses konferencē izvairījās komentēt viņam izvirzītās apsūdzības, kā arī norādīja, ka pret viņu vērsta nomelnošanas kampaņa.

Rimšēvičs, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, norādīja, ka viņa dalība Latvijas Bankas preses konferencē nerada reputācijas problēmas centrālajai bankai, jo viņš neesot darījis neko nelikumīgu.

"Man nav uzrādīti nekādi pierādījumi par kādiem nodarījumiem, arī Eiropas Savienības Tiesā nekādi pierādījumi netika iesniegti. Attiecīgi nav nekādas ēnas pār bankas reputāciju," sacīja Rimšēvičs.

Tāpat Rimšēvičs noraidīja jebkādas aizdomas un apsūdzības par to, ka viņš būtu prasījis kādus kukuļus no likvidējamās "ABLV Bank" īpašniekiem.

Latvijas Bankas prezidents sacīja, ka viņš nelolo nekādas cerības par savu pārvēlēšanu amatā decembrī, kad beidzas viņa pilnvaru termiņš. "Pēc tās apmelošanas un nomelnošanas kampaņas, kas pret mani tika izvērsta, uz to nevarētu cerēt," teica Rimšēvičs. Jautāts, kas konkrēti ir veicis nomelnošanas kampaņu, Rimšēvičs sacīja, ka to nekomentēs, jo esot par to jau daudz runājis.

Rimšēvičs piebilda, ka plāno sevi aizstāvēt tiesā "lai atspēkotu visus apmelojumus". Latvijas Bankas prezidents arī piebilda, ka kopš atgriešanās Latvijas Bankā ir "centies turēties ēnā".

Tāpat Rimšēvičs nekomentēja šā gada maijā prokuratūras viņam izvirzītās papildus apsūdzības. Viņš arī neatbildēja uz jautājumu, cik ilgs laiks viņam būs nepieciešams, lai iepazītos ar šīm apsūdzībām.

Jautāts, kā varēja rasties situācija, ka Latvija kļuvusi par naudas atmazgāšanas valsti, Rimšēvičs sacīja, ka notikumi jāpašķetina atpakaļ līdz 2012. gadam, kad sākās Latvijas sarunas par uzņemšanu OECD un 2016. gadam, kad "Moneyval" ziņojums par Latviju vēl bija pozitīvs.

"Redzot, kā pēc tam attīstījās situācija ar komercbankām, Latvijas Banka 2015.-2017. gadā mēģināja daudz ko darīt lietas labā. Daudz kas tika izdarīts, tomēr notikumi 2018.gada pavasarī atsedza visas tās lietas kas nebija nosedzamas. Daudz kas valstiskā līmenī netika darīts jau 2015.-2016. gadā, kad daudzas bankas zaudēja kontus korespondentbankās, un pēc tam, kad gandrīz visām bankām slēdza ASV dolāru kontus - tika ignorētas problēmas, kas parādījās. Latvijas Banka iesaistījās un cēla trauksmi, jo tā vairs nebija normāla situācija, taču, iespējams, ka iesaistījāmies par maz," sacīja Rimšēvičs.

Viņš arī pauda cerību, ka Finanšu izlūkošanas dienests spēs pārraut esošo tendenci un pierādīt, ka Latvija nav naudas atmazgāšanas valsts.

Pirms Rimšēviča preses konferences pie Latvijas Bankas durvīm stāvēja divas sievietes, kuras turēja "Indriķa Latvieša" jaunākā romāna "Nauda" vāka attēlu, kurā uz grāmatas oriģinālā vāka attēlotajam Trīszvaigžņu ordenim bija uzlikts Rimšēviča attēls, bet grāmatas nosaukums "Nauda" bija aizstāts ar uzrakstu "Kauns". Sievietes dalīja arī romāna fragmentus.

Savukārt preses konferences laikā vēl viena sieviete ar šādu plakātu piecēlās kājās un tā nostāvēja visu preses konferences laiku.

Uz jautājumu, kā Rimšēvičs jūtas, redzot šo plakātu un kā viņš to komentētu, Rimšēvičs atbildēja, ka ir "sajūta, ka tiek reklamēta viena grāmata".